Статистика: в Липецкой области самые дешевые сахар и масло в ЦФО

В ходе мониторинга проверили исполнение соглашения по стоимости этих товаров в сетевых магазинах.

14 декабря 2020 года Минпромторгом России и Минсельхозом России были подписаны соглашения с торговыми сетями об установлении предельных розничных цен на сахар-песок – 46 рубле за килограмм, масло подсолнечное -110 рублей за литр на срок с 21 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.



- Проверку соблюдения предельных цен провели специалисты ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности». Результаты мониторинга, проведенного 25 января 2021 года в 12 сетевых предприятиях торговли, показали, что ни в одном из торговых предприятий установленный порог цен на сахар и подсолнечное масло не был превышен. Снижена цена сахар-песок (по отношению к 22 января) в одной торговой сети. Цена на масло подсолнечное повысилась также в одной торговой сети. По состоянию на 25 января сахар-песок можно купить за 43 рубля и 99 копеек за килограмм , а подсолнечное масло — за 85 рублей 88 копеек, - сообщает управление потребрынка Липецкой области.



По состоянию на 18 января 2021 года Росстатом в Липецкой области зафиксирован самый низкий уровень средней розничной цены на подсолнечное масло и сахар-песок среди регионов ЦФО, отмечают в ведомстве.

