Общество

55 минут назад

Статистика: в Липецкой области самые дешевые сахар и масло в ЦФО

7 413
#цены #продукты
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Статистика: в Липецкой области самые дешевые сахар и масло в ЦФО

В ходе мониторинга проверили исполнение соглашения по стоимости этих товаров в сетевых магазинах.

14 декабря 2020 года Минпромторгом России и Минсельхозом России были подписаны соглашения с торговыми сетями об установлении предельных розничных цен на сахар-песок – 46 рубле за килограмм, масло подсолнечное -110 рублей за литр на срок с 21 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.

- Проверку соблюдения предельных цен провели специалисты ОКУ «Агентство содействия развитию торговой деятельности». Результаты мониторинга, проведенного 25 января 2021 года в 12 сетевых предприятиях торговли, показали, что ни в одном из торговых предприятий установленный порог цен на сахар и подсолнечное масло не был превышен. Снижена цена сахар-песок (по отношению к 22 января) в одной торговой сети. Цена на масло подсолнечное повысилась также в одной торговой сети. По состоянию на 25 января сахар-песок можно купить за 43 рубля и 99 копеек за килограмм , а подсолнечное масло — за 85 рублей 88 копеек, - сообщает управление потребрынка Липецкой области.

По состоянию на 18 января 2021 года Росстатом в Липецкой области зафиксирован самый низкий уровень средней розничной цены на подсолнечное масло и сахар-песок среди регионов ЦФО, отмечают в ведомстве.
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#цены #продукты
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Комментарии (7)

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Алоизий

20 минут назад
А я верю. Правда в магазине другие цены вижу каждый день. Но "это не цены высокие, а я мало зарабатываю". (с) И. Артамонов
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Радость за государство

25 минут назад
Главное чтобы Путин остался, иначе нас Америке продадут. У нас прорыв за прорывом в каждой социально значимой сфере спасибо Путину за это
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Перри Мейсон

29 минут назад
эх, это невидимая рука рынка...
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123

30 минут назад
нужно зарплаты и пенсии повышать а не цены сдерживать искуственное сдерживание цен может привести к тому что качественного масла не будет на полках во все
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эх

35 минут назад
Давайте поднимем цены, пусть все оставшиеся старики сдохнуть...... И так стыдно за Родину, когда заходишь в магазин и какой-нибудь старик с мелочью в трясущихся руках стоит за порошковым молоком. Пипец стране!!!!!!!!
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Лтз

41 минуту назад
Сами то хоть верите?? Позорище
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49 минут назад
нечего ! Все и так ясно !
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