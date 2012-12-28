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сегодня, 06:13
1
В Липецкой области введен режим воздушной опастности
На территории всей Липецкой области объявлен желтый уровень «Воздушная опасность».
воздушная тревога
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Комментарии (1)
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Любопытный
6 минут назад
А что такое "опасТность"?
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Комментарии (1)