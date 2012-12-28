В поселках Дачном, Матырском, Новой жизни и Казинке отключат холодную воду

16 апреля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — с временными отключениями холодной воды столкнутся жители поселков Дачный, Матырский, Новая Жизнь и Казинка, железнодорожной станции Казинка, а также центральной части Липецка, предупредили в компании.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 19, 26, 29, 31 по улице Светлова, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 2а, 4, 4а, 4/2, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37 по улице Писарева, №№ 23б, 111, 111а, 113 по улице Асфальтной, № 5а по улице Уральской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а по улице Энергостроителей, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в по улице Физкультурной, №№ 1, вл.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной, № 12 по улице Таежной, №№ 33а, 35 по улице Ладыгина, № 2а по улице Железногорской, №№ 1, 2, 2а, 21, 31, 37, 39, 41, 44 по улице Гоголя, №№ 5, 7 по улице У. Громовой, № 2 по улице Первомайской, №№ 2, 3, 5, 25, 27, 30, 31, 31 стр.1, 31/2, вл.9 по улице Карла Маркса, №№ 9, 10 на площади Революции, № 3 на площади Петра Великого, № 1 в переулке Балакирева, № 16 в переулке Виноградном. Также без холодной воды в этот период останутся жители частного сектора улиц Нектарной, Черешневой, Лозовой, Ивовой, Ореховой, Грушевой, Радужной, Малиновой, Ромашковой, Барабанщикова, Бахаева, Ануфриева, Папанина, Надежды, Моршанской, Физкультурной, Саратовской, Российской, Солнечной, Энергостроителей, Уральской, Сельскохозяйственной, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Писарева, Постышева, Дачной, Железнодорожной, Комсомольской, Артема, Тихой, Центральной, Шаумяна, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Асфальтной, Липецкой, Фабричной, Кибальчича, Морской, Ладыгина, Таёжной, Пензенской, Владимирской, Фруктовой, Калужской, Кавказской, Мурманской, Железногорской, Дополнительной, Фиалковой, Васильковой, Ярославской, Гоголя, Балакирева, Громовой, Перова, переулков Виноградного, Жасминового, Яблочкина, проездов Каштанового, Потапова.Цистерна с водой для питья будет находиться по адресу: улица У. Громовой, 7, также подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.16 апреля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 3а по улице Монтажников, №№ 19, 21 по улице Юношеской, № 16 по улице Автодорожной, №№ 2, 22, 23, 25/1, 25/2 по улице Алфавитной, №№ 1, 3, 4, 23, 24, 30, 32, 51 по улице Ангарской, №№ 1, 7, 8, 17, 18, 21, 24 в переулке Бытовом, №№ 10, 20, 23а в переулке Ландшафтном, №№ 6, 7, 12, 13, 17, 25, 26 в переулке Малом, №№ 2а, 3, 8а, 13 в переулке Технологическом, №№ 1, 3 по улице Шахматной, № 1а в переулке Ростовском, №№ 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21 по улице Хабарова, № 11 в переулке Чугунном, на улицах Добровской, Железногорской, Патриотической, Богатырской, Брестской, Былинной, Бабушкина, Пирогова, в переулках Коперника, Руднева, Рахманинова.С 09:00 до 18:00 обесточат дом № 1 по улице Зегеля.