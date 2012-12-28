Липецкая вечЁрка: два смертельных ДТП в Ельце, завершение отопительного сезона и ветеран СВО назначен вице-губернатором
Здоровье
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сегодня, 16:53
Число случаев коронавируса за неделю выросло на 54,5%
Но в целом заболеваемость ОРВИ падает.
Заболеваемость ОРВИ оказалась на 12,5% ниже уровня предыдущей недели, всего зарегистрировано 4306 случаев ОРВИ (в том числе 46 случаев гриппа). Заболеваемость в регионе ниже уровня эпидпорога на 33,4%.
Основная доля заболевших ОРВИ зарегистрирована в Липецке (47,8% всех случаев). Сейчас среди населения области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.
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