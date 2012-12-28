Число случаев коронавируса за неделю выросло на 54,5%

Но в целом заболеваемость ОРВИ падает.

С 7 по 13 апреля в Липецкой области коронавирусом заболели 17 человек, что на 54,5% выше уровня предыдущей недели. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.Заболеваемость ОРВИ оказалась на 12,5% ниже уровня предыдущей недели, всего зарегистрировано 4306 случаев ОРВИ (в том числе 46 случаев гриппа). Заболеваемость в регионе ниже уровня эпидпорога на 33,4%.Основная доля заболевших ОРВИ зарегистрирована в Липецке (47,8% всех случаев). Сейчас среди населения области циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.