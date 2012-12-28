Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Мобильный оператор выплатит обманутой телефонными мошенниками женщине компенсацию морального вреда
Говорит Липецк
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24 минуты назад
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Сколько вы готовы платить за картофель?
Цены на картофель году бьют рекорды, к которым горожане оказались не готовы.
Большинство называло цену от 30 до 50 рублей за килограмм. Многие, говорили, что готовы или выращивать картофель самостоятельно, или покупать его осенью мешками — так дешевле. А некоторые и вообще отказались от картошки в пользу круп, они дешевле.
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