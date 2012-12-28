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Говорит Липецк
290
24 минуты назад
8

Сколько вы готовы платить за картофель?

Цены на картофель году бьют рекорды, к которым горожане оказались не готовы.

На прошлой неделе цена на картофель в Липецке составляла от 68 до 150 рублей за килограмм. Мы спросили горожан, а сколько они готовы за него платить?


Большинство называло цену от 30 до 50 рублей за килограмм. Многие, говорили, что готовы или выращивать картофель самостоятельно, или покупать его осенью мешками — так дешевле. А некоторые и вообще отказались от картошки в пользу круп, они дешевле.
Говорит Липецк
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Волонтер
6 минут назад
А вы пробовали выращивать картошку?
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Очевидно
7 минут назад
Раньше почти каждая семья сажала картошку для себя. Поэтому спрос был низкий , как и цена.
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Экономисту
8 минут назад
А что в деревнях есть работа?
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Чем
10 минут назад
Ниже будет спрос на картошку, понизится в разы ее стоимость
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Кому подешевле
10 минут назад
Сами выращивайте
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Продавец
11 минут назад
Тем, кто говорит о цене 30 рублей, предлагаю вырастить 3 сотки на садах и продавать по 30 рублей по весне.
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Александр Н.
12 минут назад
Объявить бойкот картошке,не покупать.
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Экономист
12 минут назад
Бросили землю в сёлах, приехали в города и удивляются, что картофель дорожает.
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