Общество

45 минут назад

«Алло, это волонтёр. Вы вызывали врача. Он к вам пришёл?»

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«Алло, это волонтёр. Вы вызывали врача. Он к вам пришёл?»

В медучреждениях Липецкой области работают 436 волонтёров. Иногда они контролируют даже то, дошёл ли врач до пациента.

23 января одна из наших читательниц по причине высокой температуры вызвала врача на дом. В тот же день доктор из поликлиники №5 Липецка пришёл, послушал пациентку, выписал рецепт на лекарства. А сегодня, 25 января, на сотовый женщины раздался звонок.

- Алло, это Вадим, волонтёр. Вы вызывали врача на дом. Скажите, врач к вам пришёл?
- Да.
- Спасибо большое, крепкого вам здоровья!

Пациентка даже опешила от такого уровня клиентоориентированного «сервиса» в обычной поликлинике по месту жительства. Удивил её и тот факт, что за штатными медиками почему-то «присматривают» добровольцы.

Оказывается, обзвон пациентов проводил волонтёр в рамках реализации всероссийской добровольческой инициативы «Мы вместе» на территории региона. Как рассказали GOROD48 в Управлении молодёжной политики Липецкой области, сейчас в медучреждениях региона в разное время (в зависимости о своей загруженности на учёбе и потребности медучреждений) работают в общей сложности 436 волонтёров – это студенты вузов и ссузов региона.

Только в городе Липецке волонтёры дежурят в 9 поликлиниках. Каждый день в каждую поликлинику практически как на работу приходят от 4 до 8 человек. Добровольческие отряды даже трудятся в две смены.

Волонтёры могут выполнять самые разные задачи, которые не требуют медицинского образования, но могут заметно помочь персоналу поликлиник. Кто-то осуществляет термометрию на входе, кто-то помогает дежурить в регистратуре.

- Сейчас основная работа – запись пациентов на вакцинацию от коронавируса, а также обзвон пациентов для приглашения на вакцинацию, - рассказали в Отделе добровольческих инициатив Управления молодёжной политики Липецкой области. – Но конкретные задачи перед волонтёрами ставит руководство самого медучреждения каждый день в зависимости от их насущных потребностей. То есть, если у пациента спросили, пришёл ли врач, это не волонтёры контролируют врачей – значит, в самой поликлинике попросили это сделать и проконтролировать исполнение вызовов. Основная задача волонтёров – помочь медучреждениям в это непростое время.

Потребность таких «контрольных» звонков также объяснили тем, что сейчас вызовы от пациентов аккумулирует единая информационная система, и важно знать, не возникло ли каких проблем на этапе переадресации вызова в конкретную поликлинику, тем более, что в время от времени появляются жалобы от пациентов. Так что такой приятной неожиданности, как звонок от волонтёра, не надо удивляться. Просто волонтёров где-то стали привлекать и к работе по поднятию уровня удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи.
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Комментарии (4)

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Правильно

2 минуты назад
Пенсионер, А то вдруг кто-нибудь ничейный дворец построит !
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Пенсионер

6 минут назад
Хочу быть волонтером и присматривать за Соборной площадью
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Врача оптимизировали !

15 минут назад
Конституцию отредактировали!, Не ждите врача, ожидайте карнавала !.
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Я

22 минуты назад
В пятой поликлинике ещё до пандемии вызоваешь врача на дом, а он звонит по телефону, спрашивает симптомы и также по телефону назначает лечение!
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