«Алло, это волонтёр. Вы вызывали врача. Он к вам пришёл?»

В медучреждениях Липецкой области работают 436 волонтёров. Иногда они контролируют даже то, дошёл ли врач до пациента.

23 января одна из наших читательниц по причине высокой температуры вызвала врача на дом. В тот же день доктор из поликлиники №5 Липецка пришёл, послушал пациентку, выписал рецепт на лекарства. А сегодня, 25 января, на сотовый женщины раздался звонок.



- Алло, это Вадим, волонтёр. Вы вызывали врача на дом. Скажите, врач к вам пришёл?

- Да.

- Спасибо большое, крепкого вам здоровья!



Пациентка даже опешила от такого уровня клиентоориентированного «сервиса» в обычной поликлинике по месту жительства. Удивил её и тот факт, что за штатными медиками почему-то «присматривают» добровольцы.



Оказывается, обзвон пациентов проводил волонтёр в рамках реализации всероссийской добровольческой инициативы «Мы вместе» на территории региона. Как рассказали GOROD48 в Управлении молодёжной политики Липецкой области, сейчас в медучреждениях региона в разное время (в зависимости о своей загруженности на учёбе и потребности медучреждений) работают в общей сложности 436 волонтёров – это студенты вузов и ссузов региона.



Только в городе Липецке волонтёры дежурят в 9 поликлиниках. Каждый день в каждую поликлинику практически как на работу приходят от 4 до 8 человек. Добровольческие отряды даже трудятся в две смены.



Волонтёры могут выполнять самые разные задачи, которые не требуют медицинского образования, но могут заметно помочь персоналу поликлиник. Кто-то осуществляет термометрию на входе, кто-то помогает дежурить в регистратуре.



- Сейчас основная работа – запись пациентов на вакцинацию от коронавируса, а также обзвон пациентов для приглашения на вакцинацию, - рассказали в Отделе добровольческих инициатив Управления молодёжной политики Липецкой области. – Но конкретные задачи перед волонтёрами ставит руководство самого медучреждения каждый день в зависимости от их насущных потребностей. То есть, если у пациента спросили, пришёл ли врач, это не волонтёры контролируют врачей – значит, в самой поликлинике попросили это сделать и проконтролировать исполнение вызовов. Основная задача волонтёров – помочь медучреждениям в это непростое время.



Потребность таких «контрольных» звонков также объяснили тем, что сейчас вызовы от пациентов аккумулирует единая информационная система, и важно знать, не возникло ли каких проблем на этапе переадресации вызова в конкретную поликлинику, тем более, что в время от времени появляются жалобы от пациентов. Так что такой приятной неожиданности, как звонок от волонтёра, не надо удивляться. Просто волонтёров где-то стали привлекать и к работе по поднятию уровня удовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи.

