сегодня, 17:19
На пешеходном переходе в районе пересечения улиц Плеханова и Кузнечной появится светофор вызывного типа
К его установке уже приступили сотрудники «Липецкгорсвета» - они смонтировали стойки и установили сами светофорные объекты.
- Ввести светофоры в работу мы планируем к середине февраля, однако в летний период снова зайдем на участок, чтобы убрать все провода под землю, - отметил и.о. директора «Липецкгорсвет» Павел Звонарёв.
Как пояснили в мэрии Липецка, установки светофоров вызвана большим потоком машин и риском возникновения аварийных ситуаций.
Напомним, нерегулируемый пешеходный переход в районе пересечения улиц Плеханова и Кузнечная обустроили в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Фото пресс-службы администрации Липецка.
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