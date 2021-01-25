На пешеходном переходе в районе пересечения улиц Плеханова и Кузнечной появится светофор вызывного типа

К его установке уже приступили сотрудники «Липецкгорсвета» - они смонтировали стойки и установили сами светофорные объекты.

Сейчас «Липецкгорсвет» прокладывает линии электропередач для подключения светофоров к сети. В планах – установка кнопок для вызова «зелёного» сигнала и проведение пуско-наладочных работ.



- Ввести светофоры в работу мы планируем к середине февраля, однако в летний период снова зайдем на участок, чтобы убрать все провода под землю, - отметил и.о. директора «Липецкгорсвет» Павел Звонарёв.



Как пояснили в мэрии Липецка, установки светофоров вызвана большим потоком машин и риском возникновения аварийных ситуаций.



Напомним, нерегулируемый пешеходный переход в районе пересечения улиц Плеханова и Кузнечная обустроили в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Фото пресс-службы администрации Липецка.

