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На пешеходном переходе в районе пересечения улиц Плеханова и Кузнечной появится светофор вызывного типа

13 661
#безопасность движения
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На пешеходном переходе в районе пересечения улиц Плеханова и Кузнечной появится светофор вызывного типа

К его установке уже приступили сотрудники «Липецкгорсвета» - они смонтировали стойки и установили сами светофорные объекты. 

Сейчас «Липецкгорсвет» прокладывает линии электропередач для подключения светофоров к сети. В планах – установка кнопок для вызова «зелёного» сигнала и проведение пуско-наладочных работ.

- Ввести светофоры в работу мы планируем к середине февраля, однако в летний период снова зайдем на участок, чтобы убрать все провода под землю, - отметил и.о. директора «Липецкгорсвет» Павел Звонарёв.

Как пояснили в мэрии Липецка, установки светофоров вызвана большим потоком машин и риском возникновения аварийных ситуаций.

Напомним, нерегулируемый пешеходный переход в районе пересечения улиц Плеханова и Кузнечная обустроили в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото пресс-службы администрации Липецка.
13 661
#безопасность движения
1

Комментарии (13)

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кент

5 минут назад
Вова Животиков, при чём тут твоя ЕР ? Она отношение к светофору не имеет ровным счетом никакого.
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Пешеход

8 минут назад
Светофор то с кнопкой нужно было устанавливать на прежнем переходе, а не переносить его к городищу. Такое решение могут принимать только идиоты! Лишили целый жилой массив перехода и теперь люди вынуждены рисковать жизнью, чтобы перейти дорогу. Кому нужен переход у городища?
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Артем

22 минуты назад
Сделайте светофор в районе ост ул Катукова с кнопкой
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Кондратий

35 минут назад
Стоило ли огород городить с переносом перехода? Смонтировали бы кнопочный светофор на старом пешеходном переходе - сэкономили бы кучу денег.
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ять

38 минут назад
Вова Животиков, Не натягивай сову на глобус. Пришла весна, настало лето, спасибо партии за это.
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Пенсионер

47 минут назад
Правильно, там нужен пешеходный переход чтобы ходить на Городище жрать там еду на деревянных поддонах и смотреть кино.
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Один

50 минут назад
Если бы водятлы пропускали пешеходов - светофоры были бы не нужны вовсе
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007

54 минуты назад
С кнопкой надо делать: 8 школа, хз3,завод своб.сокол, Берзина,на 29 скорее, там очень маленький пешеходный трафик и красный для машин горит долго
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Вова Животиков

59 минут назад
Вот реальные дела ЕР, а навальнята только могут на митинги ходить.
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Житель

59 минут назад
каждые 200 метров светофоры лепят - пробки создают
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