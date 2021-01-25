Спорт

сегодня, 13:08

Региональный этап гонки «Лыжня России» пройдет в Липецкой области 13 февраля

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#Лыжня России
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Региональный этап гонки «Лыжня России» пройдет в Липецкой области 13 февраля

Из-за эпидемии возраст участников гонки ограничен.

Региональный этап 39-й Всероссийской гонки «Лыжня России» в Липецке состоится 13 февраля на территории базы отдыха «Алые паруса» (Липецкий район, с. Пады, ул.Усманская, 1А). Единый старт для спортсменов запланирован на 12.00. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, зарегистрироваться на гонку можно уже с 1 февраля по ссылке. Для спортсменов подготовят две дистанции – пять километров (для несовершеннолетних) и десять (для мужчин и женщин в возрасте от 18 до 64 лет). На старт можно выйти со своими лыжами или же взять оборудование напрокат. 
 
- В связи с осложнённой эпидемиологической обстановкой в этом году принято решение ограничить возраст участников – на старте ждут лыжников в возрасте до 65 лет. Гонщикам следует иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, полис страхования от несчастного случая. Для спортсменов в возрасте до 17 лет включительно также обязательна справка-допуск от врача, - сообщает пресс-служба мэрии. 
 

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#Лыжня России
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Комментарии (2)

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я

7 минут назад
Социальную дистанцию между лыжниками тоже надо будет соблюдать?
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))))

45 минут назад
ОСАГО с каско подойдёт?...))))
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