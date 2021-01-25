Нелегал на кухне обошелся владельцу кафе в 125 000 рублей

Мужчина обслуживал посетителей только по ночам, так как у него не было патента на работу.

Липецкий областной суд рассмотрел жалобу на постановление Советского районного суда о наложении штрафа на владельца кафе за то, что в его предприятии работал иностранец без патента. Бизнесмена оштрафовали на 125 000 рублей, он с выводами суда первой инстанции не согласился, ссылаясь на недоказанность вмененного ему правонарушения.



Как указано в материалах суда, нарушение по ч.1 ст.18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства» было выявлено 21 февраля 2020 года при проверке деятельности кафе кавказской кухни. Среди сотрудников предприятия общественного питания выявили гражданина Узбекистана, у которого не было патента на работу в России. Гражданин Узбекистана рассказал проверяющим, что работал в кафе в декабря 2019 года поваром. Документов на работу у него было, поваром ему предложил трудиться владелец кафе. Гражданин Узбекистана готовил самсу, сосиски в тесте и другие блюда. За это владелец кафе ежемесячно ему платил по 25 000 рублей. Работал мужчина, в основном, по ночам, так как у него не было документов.



Апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены постановления, посчитав вину владельца кафе полностью доказанной: бизнесмену все же придется оплатить штраф в 125 000 рублей.