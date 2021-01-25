Происшествия

сегодня, 10:02

Утром в Липецке произошло массовое ДТП

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#ДТП
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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Сегодня утром в Липецке на улице Баумана столкнулись сразу несколько автомобилей.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, в 8:46 в Липецке напротив дома 279 на улице Баумана столкнулись три автомобиля: «Рено», «Пежо» и «Ниссан». Обошлось без пострадавших.
4 3534
#ДТП
1

Комментарии (4)

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Меня зовут Гиви...

2 минуты назад
Наверна гнали прививки делать, а то неуспеют.
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jb

15 минут назад
Улицу расширили ...., там что-то расширили?
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Улицу расширили ....

25 минут назад
Начало положено.....
ответить

да

39 минут назад
красиво)))))))
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