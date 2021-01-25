Утром в Липецке произошло массовое ДТП

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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Сегодня утром в Липецке на улице Баумана столкнулись сразу несколько автомобилей.



Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, в 8:46 в Липецке напротив дома 279 на улице Баумана столкнулись три автомобиля: «Рено», «Пежо» и «Ниссан». Обошлось без пострадавших.