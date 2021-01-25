«Тойота» врезалась в столб, погиб 19-летний водитель

За трое суток на дорогах Липецкой области два человека погибли, пять - получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 января в Елецком районе на дороге Орел – Тамбов столкнулись «ВАЗ-21099» с 23-летней девушкой за рулем и «Форд» под управлением 58-летнего водителя. В автоаварии пострадала девушка-водитель, ее госпитализировали.

23 января в Липецке на трассе Орел – Тамбов 19-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и машина врезалась в световую опору. Водитель погиб.

В Липецке на Театральной площади 64-летний водитель «ВАЗ-2115» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 74-летнюю женщину . Пожилую липчанку госпитализировали.

24 января в Усманском районе на автотрассе Липецк – Усмань 55-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водителя госпитализировали.

В тот же день в Липецке около восьми часов вечера на проспекте 60-лет СССР 19-летний водитель «Шевроле» вне пешеходного перехода допустил наезд на 34-летнюю женщину, которая от полученных травм умерла на месте аварии.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4046 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 30 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 141.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3081 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушение правил парковки.

Также зафиксировано 99 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области.