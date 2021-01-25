Происшествия

сегодня, 09:00

«Тойота» врезалась в столб, погиб 19-летний водитель

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#авария #ДТП
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«Тойота» врезалась в столб, погиб 19-летний водитель

За трое суток на дорогах Липецкой области два человека погибли, пять - получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 22 января в Елецком районе на дороге Орел – Тамбов столкнулись «ВАЗ-21099» с 23-летней девушкой за рулем и «Форд» под управлением 58-летнего водителя. В автоаварии пострадала девушка-водитель, ее госпитализировали. 

23 января в Липецке на трассе Орел – Тамбов 19-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и машина врезалась в световую опору. Водитель погиб.

В Липецке на Театральной площади 64-летний водитель «ВАЗ-2115» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 74-летнюю женщину. Пожилую липчанку госпитализировали. 

24 января в Усманском районе на автотрассе Липецк – Усмань 55-летний водитель «Нивы» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водителя госпитализировали.

В тот же день в Липецке около восьми часов вечера на проспекте 60-лет СССР 19-летний водитель «Шевроле» вне пешеходного перехода допустил наезд на 34-летнюю женщину, которая от полученных травм умерла на месте аварии.

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4046 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 30 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 141.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3081 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушение правил парковки.

Также зафиксировано 99 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области.

5 3464
#авария #ДТП
3

Комментарии (5)

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Smokey

8 минут назад
Вывод один, что корона фигня по сравнению с человеческой тупизной и без ответственностью. И это только один нормальный день. И то трассу м4 не считали дтп и там 2 или 3 смерти. И итог 4 как минимум погибло в дтп. А инспектора только сидят в засадах и ждут на живы! Они уже даже и забыли о предупреждениях , а не штрафовать сразу.
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it_happens

41 минуту назад
сводки с фронта.
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Мракобесие

45 минут назад
От нищеты и бедности потерял управление!
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))))

53 минуты назад
Оставьте тойоту эту там со столбом внутри, в назидание водятлам))))
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Я

сегодня, 09:53
А что на против проходных коксохима? Там же тоже вечером около 20.00 сбили на пешеходном переходе.
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