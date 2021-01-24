сегодня, 10:48
Макгрегор проиграл Порье в главном бою турнира UFC 257
Американец Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора во втором раунде поединка. Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру, если его впечатлит бой Макгрегора и Порье
Бой в легкой весовой категории состоялся на турнире UFC 257. Соревнования прошли на «Бойцовском острове» в Дубае.
Бой Макгрегора и Порье был реваншем. В сентябре 2014 года они встречались в Лас-Вегасе на турнире UFC 178. Тогда ирландец нокаутировал соперника на второй минуте стартового раунда, сообщает sportrbc.ru