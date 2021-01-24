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Макгрегор проиграл Порье в главном бою турнира UFC 257

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Американец Дастин Порье нокаутировал Конора Макгрегора во втором раунде поединка. Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов может возобновить карьеру, если его впечатлит бой Макгрегора и Порье


Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор досрочно проиграл американцу Дастину Порье во втором раунде нокаутом.

Бой в легкой весовой категории состоялся на турнире UFC 257. Соревнования прошли на «Бойцовском острове» в Дубае.

Бой Макгрегора и Порье был реваншем. В сентябре 2014 года они встречались в Лас-Вегасе на турнире UFC 178. Тогда ирландец нокаутировал соперника на второй минуте стартового раунда, сообщает sportrbc.ru

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