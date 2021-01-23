За кражу алкоголя и закуски супруги могут лишиться свободы

Они дважды наведывались в один и тот же магазин. Пока сотрудница не посмотрела записи видеокамер.

Сотрудница одного из сетевых магазинов Ельца написала заявление в полицию, сообщив что во время длинных новогодних выходных из зала неизвестные лица похитили продукты.



Со слов заявительницы было установлено, что оба факта кражи она заметила только 11 января, когда просматривала записи с камер видеонаблюдения. Они зафиксировали, что 5 января мужчина и женщина зашли в торговый зал, взяв при этом продуктовую корзину, куда положили бутылку алкоголя, 1,5 килограмма мяса, упаковку кофе, молоко, макароны и пакет лука. Затем часть продуктов женщина сложила в непрозрачный пакет и, минуя кассу, вышла, а другую часть продуктов мужчина оплатил банковской картой и сложил всё в пакет. После чего неизвестные ушли домой.



Спустя несколько дней, 9 января, пара проделала этот трюк снова. Только в этот раз они вынесли 5 килограммов мяса. Мужчина заплатил только за сок, хлеб и мандарины. Общая сумма причинённого материального ущерба составила почти четыре тысячи рублей.



Полицейские выяснили, что из магазина крали продукты супруги (41-летний муж и 38-летняя жена). Причем оба уже привлекались к уголовной ответственности. Следователи возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». Супруги полностью признали свою вину, об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.