30 минут назад
Из торгового центра в Тамбове из-за короткого замыкания эвакуировали всех посетителей
Инцидент произошёл накануне вечером, 21 января, на первом этаже ТРЦ «РИО» в Тамбове. В одном из отделов случилось короткое замыкание без последующего горения
Пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области сообщает, что в 18:15 в одном из помещений торгового центра произошло короткое замыкание, но обошлось без возгорания. Задымление было не сильным, пожарная сигнализация не сработала, - пишет "Блокнот Тамбов".
По словам очевидцев, паники среди находившихся в «РИО» людей не было. Тем не менее, удивлению тамбовчан, проходивших мимо здания ТЦ, не было предела – на место прибыло сразу несколько пожарных машин. Спасатели сработали оперативно.
Посетителей и персонал быстро эвакуировали. Неисправность устранили. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас торговый центр работает в обычном режиме, - передает "Вести Тамбов".