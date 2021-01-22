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30 минут назад

Из торгового центра в Тамбове из-за короткого замыкания эвакуировали всех посетителей

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#эвакуация #ТРЦ

Инцидент произошёл накануне вечером, 21 января, на первом этаже ТРЦ «РИО» в Тамбове. В одном из отделов случилось короткое замыкание без последующего горения

Из ТРЦ "РИО" в Тамбове накануне вечером эвакуировали всех посетителей и персонал.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области сообщает, что в 18:15 в одном из помещений торгового центра произошло короткое замыкание, но обошлось без возгорания. Задымление было не сильным, пожарная сигнализация не сработала, - пишет "Блокнот Тамбов".

По словам очевидцев, паники среди находившихся в «РИО» людей не было. Тем не менее, удивлению тамбовчан, проходивших мимо здания ТЦ, не было предела – на место прибыло сразу несколько пожарных машин. Спасатели сработали оперативно.

Посетителей и персонал быстро эвакуировали. Неисправность устранили. Пострадавших нет, медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас торговый центр работает в обычном режиме, - передает "Вести Тамбов".
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#эвакуация #ТРЦ

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