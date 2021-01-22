С 25 января в расписание маршрута №33 вносятся изменения

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, с 25 января на маршруте №33 «Чаплыгинское шоссе – 3 участок ЛТЗ» появится дополнительный рейс. Он будет отправляться от остановочного пункта «Чаплыгинское шоссе» в 22:49. В связи с этим время отправления некоторых рейсов по маршруту будет скорректировано.



- Расписание изменится незначительно, всего на несколько минут, однако это позволит вместить дополнительный рейс в работу маршрута, - пояснили в городском департаменте транспорта.



Фото пресс-службы администрации Липецка.



