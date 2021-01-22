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сегодня, 16:11

С 25 января в расписание маршрута №33 вносятся изменения

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#транспорт
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С 25 января в расписание маршрута №33 вносятся изменения
Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, с 25 января на маршруте №33 «Чаплыгинское шоссе – 3 участок ЛТЗ» появится дополнительный рейс. Он будет отправляться от остановочного пункта «Чаплыгинское шоссе» в 22:49. В связи с этим время отправления некоторых рейсов по маршруту будет скорректировано.

- Расписание изменится незначительно, всего на несколько минут, однако это позволит вместить дополнительный рейс в работу маршрута, - пояснили в городском департаменте транспорта.

Фото пресс-службы администрации Липецка.

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#транспорт
1

Комментарии (3)

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Николай

40 минут назад
Этот рейс уже ранее был потом они его зачем-то убрали а сейчас вернули о какие благодетели с место на место менять расписание будто что-то улучшили.
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Власов Виталик

48 минут назад
а на маршрут №24 не кто не хочет добавить автобусов ? работаю в Добрострое иду до КТЗ пешком ради 24-ого а у них огромный перерыв около часа нет автобуса пока ждешь с 10-ок 324 -их проезжает
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Оптима

сегодня, 16:23
Оптимизация
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