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В Роспотребнадзоре заявили о вероятности небольших подъемов заболеваемости коронавирусом
В России ещё могут наблюдаться небольшие подъёмы заболеваемости коронавирусом и следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры.
По ее словам, сейчас наблюдается тенденция к снижению заболеваемости ковидом, которая наметилась с начала января этого года, и это позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом, но все равно мы еще будем видеть небольшие подъемы, сменяющиеся спадами, потому что еще говорить о том, что мы победили (инфекцию), очень рано, - передает РИА Новости.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал что для снижения риска заражения коронавирусом стоит постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха, проветривая помещения и делая в них уборку, очищая от пыли.
Медик пояснил, что заболевшие коронавирусной инфекцией пациенты часто страдают от проблем с легкими, а на риск заражения и тяжесть течения болезни влияет в том числе качество вдыхаемого воздуха, - пишет Lenta.ru.