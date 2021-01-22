В России

25 минут назад

В Роспотребнадзоре заявили о вероятности небольших подъемов заболеваемости коронавирусом

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#коронавирус

В России ещё могут наблюдаться небольшие подъёмы заболеваемости коронавирусом и следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры.

В России отмечается тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, однако пока возможны небольшие подъемы, - рассказала в эфире телеканала "Россия 24" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, сейчас наблюдается тенденция к снижению заболеваемости ковидом, которая наметилась с начала января этого года, и это позволяет осторожно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом, но все равно мы еще будем видеть небольшие подъемы, сменяющиеся спадами, потому что еще говорить о том, что мы победили (инфекцию), очень рано, - передает РИА Новости.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал что для снижения риска заражения коронавирусом стоит постоянно обеспечивать приток чистого свежего воздуха, проветривая помещения и делая в них уборку, очищая от пыли.

Медик пояснил, что заболевшие коронавирусной инфекцией пациенты часто страдают от проблем с легкими, а на риск заражения и тяжесть течения болезни влияет в том числе качество вдыхаемого воздуха, - пишет Lenta.ru.
39
#коронавирус

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