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ЦБ РФ и МВД России предупредили граждан о новой схеме мошенничества
Телефонные мошенники стали использовать новую схему для обмана граждан, они стали представляться сотрудниками правоохранительных органов и сообщать о возбуждении уголовного дела по заявлению Банка России.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что, по данным полиции и Центробанка РФ, в последнее время телефонные мошенники стали применять новый способ психологического воздействия на клиентов банков. "Злоумышленники представляются сотрудниками МВД России или других правоохранительных органов и сообщают, что в отношении собеседника возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России. МВД России разъясняет, что в случае возбуждения уголовного дела в отношении гражданина на почтовый адрес по месту его проживания официально направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. Повестка может быть направлена как в рамках возбужденного уголовного дела, так и в рамках доследственной проверки, проведения иных процессуальных действий. Если во время телефонного разговора незнакомец ссылается на инициированное Банком России уголовное дело – это злоумышленник", – пояснила Ирина Волк.
"В случае, если вам позвонили и представились сотрудником полиции или других правоохранительных органов, ведомство рекомендует связаться с дежурной частью указанного собеседником подразделения и уточнить, действительно ли он проходит там службу", - говорится на сайте МВД Медиа.
ЦБ РФ уведомил российские банки об увеличении числа случаев телефонного мошенничества с использованием такого сценария и рекомендовал учитывать его при организации работы службы поддержки клиентов, а также предупреждать граждан о рисках разглашения персональных данных и данных платежных карт.
Центробанк РФ обратил внимание, что не подает заявления в полицию в отношении операций без согласия клиентов кредитных организаций. Если во время телефонного разговора незнакомый человек ссылается на инициированный Банком России уголовный процесс — это злоумышленник.
Также регулятор напомнил, что никогда нельзя сообщать по телефону незнакомым людям персональные данные или данные платежной карты, под каким бы предлогом их ни пытались узнать и кем бы ни представлялся собеседник, - пишет официальный портал ЦБ РФ.
Получая обманным путем персональные данные, данные платежных карт, информацию о совершенных по ним операциях и другие сведения, аферисты используют их для хищения сбережений со счетов граждан.