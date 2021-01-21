Общество

сегодня, 15:36

Государственно-частное партнерство — проблемы есть

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#мини-футбол #бизнес
Государственно-частное партнерство — проблемы есть

О партнерстве власти и бизнеса говорили сегодня на пресс-конференции руководителей мини-футбольного клуба «ЛКС».

Поводом для мероприятие стала занятая командой первая позиция в турнирной таблице западной конференции Париматч – Высшей лиги. После 16-го тура сезона 2020/21 мини-футбольный клуб «ЛКС» занимает первое место с рекордным, по словам организаторов, количеством очков - 40. 

- В 2018 году перед МФК «ЛКС» была поставлена амбициозная задача – достойно представлять липецкий мини-футбол на Всероссийском уровне, - заявил в ходе пресс-конференции президент клуба Алексей Гречишников. - Надеемся, что до конца сезона мы выдержим нагрузку и также достойно завершим сезон.

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Теперь при поддержке администрации Липецкой области и Ассоциации мини-футбола России руководство МФК «ЛКС» ставит цель сделать минифутбол – видом спорта номер один в регионе и обеспечить его доступность для всех слоёв населения.

Но на вопрос журналистов, что же будет, когда команда  выйдет в Суперлигу, четкого ответа никто не дал. Ведь это совсем иная нагрузка, в том числе денежная. Сегодня клуб финансируется на паритетных началах — 50% вкладывает бизнес, 50 %  — областной бюджет. И в свете экономической обстановки давать долгосрочные прогнозы никто не стал.

Но сам факт удачного существования государственно-частного партнерства на примере мини-футбольного клуба отметили все участники. 

— Инвестиции в спорт — это уникальный вариант вложений в трудное время, — заявил президент союза «Липецкая торгово-промышленная палата» Анатолий Гольцов.

Представители бизнеса сошлись во мнении, что их роль в финансировании спорта должна только расти, но предпринимательское сообщество должно получать компенсацию. Ведь формирование здорового образа жизни у подрастающих поколений — это задача государственная. А «ЛКС» уже сегодня работает с детьми. Воспитанники клуба занимают престижные места на разных соревнованиях. 

Поэтому присутствующему на мероприятии начальника управления физической культуры и спорта Липецкой области Михаилу  Маринину поступило предложение законодательной инициативы о льготах для социально ориентированного бизнеса, или хотя бы снятия разного рода платежей.

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- Мы рассматриваем этот вопрос еще с прошлого года, - заявил  Михаил Маринин. - В данный момент идет изучение опыта других регионлв.

Также повис в воздухе вопрос концессионных соглашений по строительству новых спортивных объектов. Ранее президент клуба «ЛКС» и бизнесмен Алексей Гречишников высказывал амбициозные планы. Уже построено по одному мини-футбольному манежу в Липецке и Ельце, но от дальнейших планов пока пришлось отказаться. В этом вопросе должна присутствовать заинтересованность администрации Липецкой области, а также приемлемые условия для бизнеса. Пока что диалог продолжается.

- Частное и государственное партнерство начинается с изменения законодательства, - резюмировал в свою очередь президент союза «Липецкая торгово-промышленная палата» Анатолий Гольцов, с чем все согласились.
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#мини-футбол #бизнес

Комментарии (2)

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Затраты государственные

4 минуты назад
Прибыль частная - это государственно-частное партнёрство ?
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Блин горелый

39 минут назад
А с какого бодуна бюджетные деньги должны тратиться на футбольный клуб? На больных детей денег нет, а на футболистов - есть!
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