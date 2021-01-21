Государственно-частное партнерство — проблемы есть

О партнерстве власти и бизнеса говорили сегодня на пресс-конференции руководителей мини-футбольного клуба «ЛКС».

Поводом для мероприятие стала занятая командой первая позиция в турнирной таблице западной конференции Париматч – Высшей лиги. После 16-го тура сезона 2020/21 мини-футбольный клуб «ЛКС» занимает первое место с рекордным, по словам организаторов, количеством очков - 40.- В 2018 году перед МФК «ЛКС» была поставлена амбициозная задача – достойно представлять липецкий мини-футбол на Всероссийском уровне, - заявил в ходе пресс-конференции президент клуба Алексей Гречишников. - Надеемся, что до конца сезона мы выдержим нагрузку и также достойно завершим сезон.Теперь при поддержке администрации Липецкой области и Ассоциации мини-футбола России руководство МФК «ЛКС» ставит цель сделать минифутбол – видом спорта номер один в регионе и обеспечить его доступность для всех слоёв населения.Но на вопрос журналистов, что же будет, когда команда выйдет в Суперлигу, четкого ответа никто не дал. Ведь это совсем иная нагрузка, в том числе денежная. Сегодня клуб финансируется на паритетных началах — 50% вкладывает бизнес, 50 % — областной бюджет. И в свете экономической обстановки давать долгосрочные прогнозы никто не стал.Но сам факт удачного существования государственно-частного партнерства на примере мини-футбольного клуба отметили все участники.— Инвестиции в спорт — это уникальный вариант вложений в трудное время, — заявил президент союза «Липецкая торгово-промышленная палата» Анатолий Гольцов.Представители бизнеса сошлись во мнении, что их роль в финансировании спорта должна только расти, но предпринимательское сообщество должно получать компенсацию. Ведь формирование здорового образа жизни у подрастающих поколений — это задача государственная. А «ЛКС» уже сегодня работает с детьми. Воспитанники клуба занимают престижные места на разных соревнованиях.Поэтому присутствующему на мероприятии начальника управления физической культуры и спорта Липецкой области Михаилу Маринину поступило предложение законодательной инициативы о льготах для социально ориентированного бизнеса, или хотя бы снятия разного рода платежей.- Мы рассматриваем этот вопрос еще с прошлого года, - заявил Михаил Маринин. - В данный момент идет изучение опыта других регионлв.Также повис в воздухе вопрос концессионных соглашений по строительству новых спортивных объектов. Ранее президент клуба «ЛКС» и бизнесмен Алексей Гречишников высказывал амбициозные планы. Уже построено по одному мини-футбольному манежу в Липецке и Ельце, но от дальнейших планов пока пришлось отказаться. В этом вопросе должна присутствовать заинтересованность администрации Липецкой области, а также приемлемые условия для бизнеса. Пока что диалог продолжается.- Частное и государственное партнерство начинается с изменения законодательства, - резюмировал в свою очередь президент союза «Липецкая торгово-промышленная палата» Анатолий Гольцов, с чем все согласились.