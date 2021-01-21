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сегодня, 12:05

Китайские ученые обнаружили новый способ попадания коронавируса в легкие

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#коронавирус

Белок AXL в легких человека может быть уязвимой мишенью для вируса SARS-CoV-2.

Китайские ученые выяснили, что мишенью для нвоой коронавирусной инфекции может быть белок AXL, расположенный в легких человека, результаты научной работы исследователей опубликованы в научном журнале Cell Research.

Указанный белок может играть ключевую роль в распространении вируса по дыхательной системе человека.

Они открыли новый путь проникновения SARS-СоV-2 в клетки легких и бронхов. Эксперименты показали: «входными воротами» в клетки может быть не только белок ACE2, который считался основным каналом проникновения вируса, но и фермент AXL.

"В этом исследовании мы обнаружили, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) специфически взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2", — написано в публикации.

Работу провели специалисты Ведущей лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян совместно с учеными Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу и другими исследователями.

"Отключение AXL значительно снижает инфекцию SARS-CoV-2 в легочных клетках H1299 и в первичных эпителиальных клетках легких", – говорится в исследовании.

Новая информация о коронавирусе пригодится ученым для создания эффективных лекарств для лечения коронавируса.

Ранее специалисты уже называли мишенью вируса другой белок ACE2. Позже китайские ученые выяснили, что его экспрессия в дыхательных путях очень низка, поэтому вирус может попадать в организм другим путем, - передает РЕН ТВ.

Как пояснили ученые, AXL — это мембранный белок, который связан с передачей сигналов от внеклеточного матрикса (соединительных тканей) в цитоплазму (внутренняя среда клетки). Он регулирует многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы. Эксперименты китайских ученых показали, что отключение этих рецепторов значительно снижало количество вирусных копий в эпителиальных клетках легких человека, - пишут "Известия".
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#коронавирус

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