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Китайские ученые обнаружили новый способ попадания коронавируса в легкие
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Белок AXL в легких человека может быть уязвимой мишенью для вируса SARS-CoV-2.
Китайские ученые выяснили, что мишенью для нвоой коронавирусной инфекции может быть белок AXL, расположенный в легких человека, результаты научной работы исследователей опубликованы в научном журнале Cell Research.
Указанный белок может играть ключевую роль в распространении вируса по дыхательной системе человека.
Они открыли новый путь проникновения SARS-СоV-2 в клетки легких и бронхов. Эксперименты показали: «входными воротами» в клетки может быть не только белок ACE2, который считался основным каналом проникновения вируса, но и фермент AXL.
"В этом исследовании мы обнаружили, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) специфически взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2", — написано в публикации.
Работу провели специалисты Ведущей лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян совместно с учеными Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу и другими исследователями.
"Отключение AXL значительно снижает инфекцию SARS-CoV-2 в легочных клетках H1299 и в первичных эпителиальных клетках легких", – говорится в исследовании.
Новая информация о коронавирусе пригодится ученым для создания эффективных лекарств для лечения коронавируса.
Ранее специалисты уже называли мишенью вируса другой белок ACE2. Позже китайские ученые выяснили, что его экспрессия в дыхательных путях очень низка, поэтому вирус может попадать в организм другим путем, - передает РЕН ТВ.
Как пояснили ученые, AXL — это мембранный белок, который связан с передачей сигналов от внеклеточного матрикса (соединительных тканей) в цитоплазму (внутренняя среда клетки). Он регулирует многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы. Эксперименты китайских ученых показали, что отключение этих рецепторов значительно снижало количество вирусных копий в эпителиальных клетках легких человека, - пишут "Известия".
Указанный белок может играть ключевую роль в распространении вируса по дыхательной системе человека.
Они открыли новый путь проникновения SARS-СоV-2 в клетки легких и бронхов. Эксперименты показали: «входными воротами» в клетки может быть не только белок ACE2, который считался основным каналом проникновения вируса, но и фермент AXL.
"В этом исследовании мы обнаружили, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) специфически взаимодействует с N-доменом SARS-CoV-2", — написано в публикации.
Работу провели специалисты Ведущей лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян совместно с учеными Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу и другими исследователями.
"Отключение AXL значительно снижает инфекцию SARS-CoV-2 в легочных клетках H1299 и в первичных эпителиальных клетках легких", – говорится в исследовании.
Новая информация о коронавирусе пригодится ученым для создания эффективных лекарств для лечения коронавируса.
Ранее специалисты уже называли мишенью вируса другой белок ACE2. Позже китайские ученые выяснили, что его экспрессия в дыхательных путях очень низка, поэтому вирус может попадать в организм другим путем, - передает РЕН ТВ.
Как пояснили ученые, AXL — это мембранный белок, который связан с передачей сигналов от внеклеточного матрикса (соединительных тканей) в цитоплазму (внутренняя среда клетки). Он регулирует многие физиологические процессы, в том числе выживание клеток, их дифференциацию и иммунные ответы. Эксперименты китайских ученых показали, что отключение этих рецепторов значительно снижало количество вирусных копий в эпителиальных клетках легких человека, - пишут "Известия".
119
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