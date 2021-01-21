Спорт

59 минут назад

«Это фиаско, братан»: МХК «Липецк» опозорился в Серове

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#Хоккей #МХК «Липецк»
«Это фиаско, братан»: МХК «Липецк» опозорился в Серове

Нашу команду разгромил один из аутсайдеров Национальной молодёжной хоккейной лиги

Со звонкой пощёчиной можно сравнить результат матча липецких хоккеистов в Серове Свердловской области.

Команда Сергея Рыбина умудрилась не просто проиграть одному из аутсайдеров местному «Металлургу», занимающему скромное 15-е место в турнирной таблице, а была практически «уничтожена» со счётом – 5:1.
Две шайбы побывали в воротах липчан в первом периоде, ещё одна – во втором. Гол престижа у «Липецка» забил Никита Маняхин при счёте 0:4 на 45-й минуте. После этого у команды был шанс если не спасти матч. То хотя бы сделать поражение менее чувствительным: расслабившиеся «металлурги» допустили два удаления в своих рядах подряд и 4 минуты играли в меньшинстве. Но и тут эффективность наших атак равнялась нулю по модулю. 

Самое интересное, что «Липецк» нанес чуть ли не в два раза больше бросков, чем хозяева, но толку от них было чуть. «Металлурги» же реализовали свой каждый пятый бросок в створ. В начале третьего периода липецкие тренеры заменили вратаря Артёма Мартынова на Захара Сафронова, но лучше не стало. Сменщик пропустил две шайбы.

В последнее время в команде произошли серьёзные изменения: были отправлены в отставку помощники главного тренера Александр Мнихович и Алексей Баранов, «Липецк» отказался от услуг лучшего бомбардира НМХЛ прошлого сезона Никиты Вахромеева, который в нынешнем сезоне успел сделать два хет-трика. Но лучше от этого не стало. Хочется верить, что сегодняшний результат – это эпизод (очередной?), а не дальнейшая деградация липецкого хоккея.

Липчане остаются на 9-м месте, которое не является «проходным» в плей-офф, да и то во многом благодаря тому, что преследователи сыграли меньше матчей. Команда продолжает турне по востоку нашей страны: 22 января игра в Перми, 24 января – в Глазове (Удмуртия).

«Металлург» (Серов) – МХК «Липецк» - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

Шайбы: Полушин (С.Гаврилов), 6:44 – 1:0. Широбоков (Шперлинг, Сторожев), 13:10 – 2:0. Абдрашитов (Перегоедов, А-др Гончаров), 36:49 – 3:0. Абдрашидов (А-др Калинин, К.Новиков), 41:19 – 4:0. Маняхин (Финевич), 44:11 (4:1). С.Гаврилов (Н.Гладких, С.Полушин), 59:23. 

Штраф: 6 (Сулейманов-2, Гаврилов-2, команда-2) – 4 (И.Попов-2, Евтеев-2).

Вратари: Сулейманов – А. Мартынов (Сафронов, 41:19).

Броски: 24 – 42. Вбрасывания: 31 – 32. 

20 января. Серов. ФОК с ледовой ареной. 400 зрителей. 
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#Хоккей #МХК «Липецк»

Комментарии (5)

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Ужас

1 минуту назад
дед, ни какого договора нет, это игра тут всякое может быть, у меня внук профессиольный хоккеист играет в мхл , команда на 2 месте, тоже бывает проигрывают слабым.
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Вася

8 минут назад
Управление физической культуры нужно только для того чтобы осваивать выделяемые деньги.
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спасибо центру за это

20 минут назад
да ничего удивительного, в Липецке никто не занимается спортом... вы начальство видели? Им только в телефонах сидеть и фоточки в инстаграмм делать
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rukalip

28 минут назад
дед, Всё может статься
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дед

42 минуты назад
Договорняк.
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