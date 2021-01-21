Спорт
59 минут назад
«Это фиаско, братан»: МХК «Липецк» опозорился в Серове
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Нашу команду разгромил один из аутсайдеров Национальной молодёжной хоккейной лиги
Со звонкой пощёчиной можно сравнить результат матча липецких хоккеистов в Серове Свердловской области.
Команда Сергея Рыбина умудрилась не просто проиграть одному из аутсайдеров местному «Металлургу», занимающему скромное 15-е место в турнирной таблице, а была практически «уничтожена» со счётом – 5:1.
Две шайбы побывали в воротах липчан в первом периоде, ещё одна – во втором. Гол престижа у «Липецка» забил Никита Маняхин при счёте 0:4 на 45-й минуте. После этого у команды был шанс если не спасти матч. То хотя бы сделать поражение менее чувствительным: расслабившиеся «металлурги» допустили два удаления в своих рядах подряд и 4 минуты играли в меньшинстве. Но и тут эффективность наших атак равнялась нулю по модулю.
Самое интересное, что «Липецк» нанес чуть ли не в два раза больше бросков, чем хозяева, но толку от них было чуть. «Металлурги» же реализовали свой каждый пятый бросок в створ. В начале третьего периода липецкие тренеры заменили вратаря Артёма Мартынова на Захара Сафронова, но лучше не стало. Сменщик пропустил две шайбы.
В последнее время в команде произошли серьёзные изменения: были отправлены в отставку помощники главного тренера Александр Мнихович и Алексей Баранов, «Липецк» отказался от услуг лучшего бомбардира НМХЛ прошлого сезона Никиты Вахромеева, который в нынешнем сезоне успел сделать два хет-трика. Но лучше от этого не стало. Хочется верить, что сегодняшний результат – это эпизод (очередной?), а не дальнейшая деградация липецкого хоккея.
Липчане остаются на 9-м месте, которое не является «проходным» в плей-офф, да и то во многом благодаря тому, что преследователи сыграли меньше матчей. Команда продолжает турне по востоку нашей страны: 22 января игра в Перми, 24 января – в Глазове (Удмуртия).
«Металлург» (Серов) – МХК «Липецк» - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).
Шайбы: Полушин (С.Гаврилов), 6:44 – 1:0. Широбоков (Шперлинг, Сторожев), 13:10 – 2:0. Абдрашитов (Перегоедов, А-др Гончаров), 36:49 – 3:0. Абдрашидов (А-др Калинин, К.Новиков), 41:19 – 4:0. Маняхин (Финевич), 44:11 (4:1). С.Гаврилов (Н.Гладких, С.Полушин), 59:23.
Штраф: 6 (Сулейманов-2, Гаврилов-2, команда-2) – 4 (И.Попов-2, Евтеев-2).
Вратари: Сулейманов – А. Мартынов (Сафронов, 41:19).
Броски: 24 – 42. Вбрасывания: 31 – 32.
20 января. Серов. ФОК с ледовой ареной. 400 зрителей.
Команда Сергея Рыбина умудрилась не просто проиграть одному из аутсайдеров местному «Металлургу», занимающему скромное 15-е место в турнирной таблице, а была практически «уничтожена» со счётом – 5:1.
Две шайбы побывали в воротах липчан в первом периоде, ещё одна – во втором. Гол престижа у «Липецка» забил Никита Маняхин при счёте 0:4 на 45-й минуте. После этого у команды был шанс если не спасти матч. То хотя бы сделать поражение менее чувствительным: расслабившиеся «металлурги» допустили два удаления в своих рядах подряд и 4 минуты играли в меньшинстве. Но и тут эффективность наших атак равнялась нулю по модулю.
Самое интересное, что «Липецк» нанес чуть ли не в два раза больше бросков, чем хозяева, но толку от них было чуть. «Металлурги» же реализовали свой каждый пятый бросок в створ. В начале третьего периода липецкие тренеры заменили вратаря Артёма Мартынова на Захара Сафронова, но лучше не стало. Сменщик пропустил две шайбы.
В последнее время в команде произошли серьёзные изменения: были отправлены в отставку помощники главного тренера Александр Мнихович и Алексей Баранов, «Липецк» отказался от услуг лучшего бомбардира НМХЛ прошлого сезона Никиты Вахромеева, который в нынешнем сезоне успел сделать два хет-трика. Но лучше от этого не стало. Хочется верить, что сегодняшний результат – это эпизод (очередной?), а не дальнейшая деградация липецкого хоккея.
Липчане остаются на 9-м месте, которое не является «проходным» в плей-офф, да и то во многом благодаря тому, что преследователи сыграли меньше матчей. Команда продолжает турне по востоку нашей страны: 22 января игра в Перми, 24 января – в Глазове (Удмуртия).
«Металлург» (Серов) – МХК «Липецк» - 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).
Шайбы: Полушин (С.Гаврилов), 6:44 – 1:0. Широбоков (Шперлинг, Сторожев), 13:10 – 2:0. Абдрашитов (Перегоедов, А-др Гончаров), 36:49 – 3:0. Абдрашидов (А-др Калинин, К.Новиков), 41:19 – 4:0. Маняхин (Финевич), 44:11 (4:1). С.Гаврилов (Н.Гладких, С.Полушин), 59:23.
Штраф: 6 (Сулейманов-2, Гаврилов-2, команда-2) – 4 (И.Попов-2, Евтеев-2).
Вратари: Сулейманов – А. Мартынов (Сафронов, 41:19).
Броски: 24 – 42. Вбрасывания: 31 – 32.
20 января. Серов. ФОК с ледовой ареной. 400 зрителей.
5 338
Ужас
Вася
спасибо центру за это
rukalip
дед