«Ваша каша ничуть не хуже!»: Липецкую область покажут в новом выпуске программы «Круиз-Контроль»

Программа на телеканале «Звезда» выйдет 23 января.

Как сообщает управление культуры и туризма Липецкой области, 23 января в 12:30 Липецкую область покажут в новом выпуске программы «Круиз-Контроль» на телеканале «Звезда».



- Съемочная группа проехала интересными маршрутами по Липецкой области. Главные локации – Липецк и Елец, - отменили в управлении культуры. - Особенность этого трэвел-шоу с элементами детектива, экстрима и реалити в том, что поездки, описанные в телепрограмме, можно совершить за выходные.



- В Липецке положительное впечатление на меня произвёл Нижний парк , - рассказала GOROD48 ведущая программы Юлия Розенберг. - Территория ухоженная, очень красивый павильон с минеральной водой, скамейки, кафе — всё сделано очень удобно для посетителей. Теперь надеюсь приехать к вам летом! Яркое впечатление осталось от парка «Кудыкина гора» и Змея Горыныча, извергающего пламя. Это было незабываемо! Наверное, это каждый должен увидеть, чтобы вернуться в детство, в сказку. Дороги в Липецке тоже понравились — наша съёмочная группа не столкнулась ни с проблемами с парковками, ни с покрытием. В области тоже никаких проблем при перемещении не возникло. В целом впечатления от съемок — самые позитивные. Надеюсь ещё ни раз вернуться в Липецк и его окрестности. Ещё очень понравилось в селе Троицкое, где сохраняют традиции романовской глиняной игрушки. Не скрою, купила себе несколько фигурок в качестве сувениров. А сотрудники центра устроили целое представление и мастер-класс — научили меня местным народным танцам, познакомили с обычаями и традициями. И, конечно, очень понравилась юрьевская каша в Задонске — удивительный рецепт, просто, но вкусно. Ваша каша ничуть не хуже знаменитой гурьевской!