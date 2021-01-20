В России

20 минут назад

Матвиенко заявила об отказе России от ковид-паспортов

32
#ковид паспорт

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не будут вводить ковид-паспорта.

В России не будут вводиться ковид-паспорта для тех, кто переболел или сделал прививку. Об отказе от этой идеи заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, - передает РИА Новости.

"Никто не говорил, что в России будут вводиться ковидные паспорта. Это изобретение в общественном мнении. <...> Вакцинация у нас не обязательная, а рекомендательная, добровольная. В восприятии людей это (справка о прививке) такая будет красная книжечка со штампами, с этой книжечкой гражданин получит дополнительные права и возможности. <...> Нет, конечно, не будет такого, — пояснила Матвиенко.

При этом она рекомендовала сделать прививку от коронавируса, так как, по ее словам, это практически единственный способ сдержать распространение болезни.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о введении в республике "антиковидных паспортов" — их будут получать люди, у которых есть антитела к коронавирусу, в том числе после прививки. По мнению руководства региона, подобные документы помогут не только популяризовать вакцину от коронавируса, но и позволят постепенно возвращаться к обычной жизни.

Предполагается, что "антиковидный паспорт" в Башкирии будет электронным, в виде специального QR-кода, но при необходимости его можно показать с телефона или распечатать. Заявление на его получение подавать не нужно — код автоматически сформируется у тех, кто сделал прививку или подтвердил справкой наличие антител.

Тестировать проект начнут 29 января, а официально запустят с 5 февраля. В течение года зрители с такими паспортами будут получать 30%-ую скидку на билеты в государственные учреждения культуры, а залы смогут заполняться до 70%.
32
#ковид паспорт

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Задержанный за наркотики подросток покончил с собой в изоляторе
Задержанный за наркотики подросток покончил с собой в изоляторе

сегодня, 14:34

В России
В Госдуме разработали закон о запрете для иностранцев суррогатного материнства
В Госдуме разработали закон о запрете для иностранцев суррогатного материнства

сегодня, 14:03

В России
В Воронежской области два сельских поселения объединят в одно
#Воронеж #Новая Усмань
В Воронежской области два сельских поселения объединят в одно

сегодня, 13:39

В России
В Татарстане на ферме обнаружена крупная вспышка туберкулеза КРС
#туберкулез
В Татарстане на ферме обнаружена крупная вспышка туберкулеза КРС

сегодня, 13:26

В России
В России начнут выдавать ипотеку на деревянные дома
В России начнут выдавать ипотеку на деревянные дома

сегодня, 13:16

В России
В Твери городской ТЦ борется с дрифтерами на парковке
#дрифт
В Твери городской ТЦ борется с дрифтерами на парковке

сегодня, 12:16

В России