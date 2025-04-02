Жители «Геометрии» пожаловались на грязь и горы строительного мусора

В мэрии сообщили, что проблема в продолжающихся по соседству стройках.

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В редакцию GOROD48 обратились жители ЖК «Геометрия», рассказавшие о непролазной грязи и мусоре оставленном строителями:«Жилой комплекс «Геометрия». Проблема новостроек: сдали дом и вроде все отлично, вокруг тропиночки, но как только ты делаешь шаг за двор жилого комплекса тебя окружают горы мусора, предположительно оставшиеся от застройщика (ОДСК Липецк). Обращались в управляющую компанию, конечно же они заявляют, что это не их территория. Застройщик в свою очередь отмахивается... И все бы ничего, но огромная гора выброшенных палетов летом может вспыхнуть, чего не хотелось бы. Тоже самое сейчас происходит у ЖК «Теорема» со стороны улицы Минской».По данным администрации Липецка, в жилом комплексе «Геометрия» продолжаются активные строительные работы, что и приводит к накоплению соответствующего мусора.— Этот проект объединяет несколько подкомплексов, таких как «Геометрия-Куб», «Геометрия-Теорема» и «Геометрия-Призма», создавая единое жилое пространство. С каждым новым домом строятся одновременно внутриквартальные проезды, тротуары и парковки. Ведется прокладка инженерных сетей для жилого комплекса «Лучи». Наряду с этим, идет подготовка временной подъездной дороги, которая обеспечит доставку строительных материалов и доступ к объектам. Эта мера позволит ускорить процесс возведения зданий.