Общество

25 минут назад

Суд поддержал запрет продажи алкоголя в 49 магазинах

4 537
#алкоголь #запрет #магазин
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Суд поддержал запрет продажи алкоголя в 49 магазинах

Арбитраж оставил в силе приказ, касающийся «Пятерочек».

Арбитражный суд Липецкой области не стал приостанавливать действие приказа начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Юрия Букреева и отказал ООО «Агроторг» в приостановлении действия оспариваемого документа, сообщает управление потребрынка. 16 января 2021 года вступил в силу приказ о приостановлении действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в 49 из 175 магазинов «Пятёрочка» в Липецкой области, принадлежащих ООО «Агроторг».

- ООО «Агроторг» (российская торговая сеть «Пятёрочка») привлечено к административной ответственности по статье 14.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях по факту нефиксации в установленном порядке в ЕГАИС информации о розничной продаже алкогольной продукции в магазинах сети. На основании Федерального закона № 171-ФЗ с 1 июля 2016 года организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции в городских поселениях, а с 1 июля 2017 года и в сельских поселениях, обязаны фиксировать и передавать в ЕГАИС информацию об обороте такой продукции, - отмечают в ведомстве.
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#алкоголь #запрет #магазин
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Комментарии (4)

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Хитрый

11 минут назад
Скорей всего забыли Букреева с Новым годом поздравить
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Спасибо

15 минут назад
Скажут самогонщики этому постановлению.В гаражах тоже будет не плохой навар.
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Ну,тут

20 минут назад
поддерживаю Букрейку,алкопаль не должна быть в магазине
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Ну,тут

20 минут назад
поддерживаю Букрейку,алкопаль не должна быть в магазине
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