Новое о коронавирусе к 20 января: «глазные» симптомы и диета перед вакцинацией

Три проблемы со зрением могут оказаться сигналом начинающейся коронавирусной инфекции, выяснили британские ученые. В ВОЗ считают – положительный тест на коронавирус не всегда означает, что человек остается заразен. Диетолог рассказал, что надо есть перед вакцинацией от COVID-19.

Британские ученые выявили «глазные» симптомы коронавируса



Некоторые проблемы с органами зрения могут указывать на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Англия Раскин (Anglia Ruskin University (ARU) – статья опубликована в издании British Medical Journal. По мнению исследователей на возможное заражение могут указывать воспаление органов зрения, зуд и светобоязнь. Так, на светобоязнь жаловались 18%, на боль в глазах – 17%, на зуд в области глаз – 16%. При том, светобоязнь у инфицированных может проявляться не только от яркого солнечного света, но и от экрана смартфона и других гаджетов, также от огня в камине. Дискомфорт в глазах при коронавирусе появляется даже у слепых. Причина в том, что в сетчатке расположены клетки, чувствительные к свету. Они реагируют на свет, и у человека возникает чувство жжения или покалывания. У всех «глазные» симптомы проявлялись после основных, таких как кашель, потеря обоняния и лихорадка. Всего ученые проанализировали состояние 83 пациентов.



Эксперты отметили, что зуд, воспаление, непереносимость света характерны и для других заболеваний, например, для конъюнктивита. Однако результаты исследования продемонстрировали, что эти признаки могут говорить и о заражении коронавирусом. Например, сильное покраснение глазных белков чаще свидетельствует о вирусном конъюнктивите, чем о ковид-инфекции, заметили они. Но в любом случае на них стоит обратить внимание и посетить врача.



Вирусолог ВОЗ назвал сроки заразности тех, кто переболел COVID-19



Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что положительные результаты теста ПЦР на коронавирус совсем не означают, что человек заразен, сообщает «Российская газета». По ее словам большинство инфицированных коронавирусом могут оставаться заразными в течение восьми-девяти дней после появления симптомов болезни. «Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус, - пояснила она. - Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение 8-9 дней после появления симптомов». Она добавила, что исключение составляют пациенты, которые переносят инфекцию в тяжелой форме – они могут оставаться заразными дольше. Вуйнович объяснила также, что в основе рекомендации ВОЗ о 14-дневном карантине лежат имеющиеся данные об инкубационном периоде. В настоящее время специалисты считают, что этот период составляет 5−6 дней, максимум 14 дней.



Диетолог рассказал, как следует питаться перед прививкой



Перед вакцинацией от новой коронавирусной инфекции питание стоит скорректировать, считает главный внештатный диетолог Минздрава, научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии Виктор Тутельян. Об этом сообщает ТАСС. Перед прививкой следует включить в рацион белковые продукты: мясо, рыбу, яйца, а после иммунизации нужно обратить внимание на уровень витаминов в организме, в первую очередь витамина D. Так, синтез антител, который происходит после прививки, - это процесс образования белков, отметил диетолог. Поэтому, чтобы помочь организму пройти этот процесс, перед вакцинацией нужно налегать на мясо, яйца, молочные продукты, рыбу, бобовые. «Для чего вводится вакцина - для того, чтобы стимулировать выработку специфических антител, а антитела - это белковые структуры. Для этого большая потребность в белке. А это что - это мясо, рыба, яйца. Надо обратить внимание, чтобы в рационе это было», - пояснил Тутельян. А вот после вакцинации следует уделить особое внимание употреблению витамина D и других жирорастворимых витаминов (А, Е, К), которые укрепляют иммунную систему. Тутельян заметил, что многие люди, переболев COVID-19, испытывают дефицит именно витамина D.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 96 284 296 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 057 022 человек, вылечились 67 483 277 заразившихся. В России выявлено 3,61 миллиона пострадавших, она оказалась на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекла Великобритания. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается во Франции, Италии, Турции, Испании, Германии. Более миллиона заразившихся – в Колумбии, Аргентине, Мексике, Польше, ЮАР, Иране, Украине, Перу.

