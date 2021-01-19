Центр Липецка частично останется без воды

20 января с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители домов №№ 31а, 37, 37а, 39 по улице Папина – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе по адресу улица Папина, 37. Цистерна с водой для питья подъедет по этому же адресу (улица Папина, 37).



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водоводе по адресу улица Советская, 22 холодную воду отключат в домах №№ 20, 21, 22, 25, 26, 26в, 27, 33, 35, 39, 41 по улице Советской, № 12 по улице Горького, №№ 3, 4, 5 по улице Ворошилова, №№ 34, 38, 40, 65, 77в, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской. Воду для питья и хозяйственных нужд можно будет набрать возле дома № 22 по улице Советской.



С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах № 5 по улице Механизаторов, №№ 61а, 61б по улице Московской, №№ 1, 2, 3, 4, 5 по улице Фестивальной, №№ 15, 17 по улице М. Расковой.



Отключения связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.

