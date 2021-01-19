В столкновении трех автомобилей пострадали мужчина и женщина-водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 18 января в Липецком районе на дороге Хлевное – Липецк столкнулись автомобили «Тойота» и «Рено», от удара «Рено» ударился в «Фольксваген». В аварии пострадали 32-летняя женщина-водитель «Рено» и 52-летний водитель «Тойоты» - их доставили в больницу. Причиной столкновения стало нарушение очередности проезда.

В Грязинском районе на дороге Грязи – Коробовка 47-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и съехал с дороги. Его 44-летняя пассажирка получила травмы.

В Липецке на улице Доватора 36-летний водитель «Киа» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 30-летнюю женщину . Липчанку госпитализировали.

18 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2683 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 39.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2371 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксированы 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

Фото УГИБДД по Липецкой области.