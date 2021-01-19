сегодня, 08:49
В столкновении трех автомобилей пострадали мужчина и женщина-водитель
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали шесть человек.
В Грязинском районе на дороге Грязи – Коробовка 47-летний водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и съехал с дороги. Его 44-летняя пассажирка получила травмы.
В Липецке на улице Доватора 36-летний водитель «Киа» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 30-летнюю женщину. Липчанку госпитализировали.
18 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2683 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 39.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2371 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксированы 33 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Фото УГИБДД по Липецкой области.
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