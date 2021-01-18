сегодня, 15:35
Россия вышлет двух сотрудников посольства Нидерландов
Временный поверенный в делах посольства Нидерландов вызван в МИД России, ведомство объявило двух сотрудников дипломатического ведомства персонами нон грата.
Представителю Посольства Нидерландов объявлено, что наша страна, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из России двух дипломатических сотрудников Посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть территорию РФ в двухнедельный срок.
"В очередной раз власти Нидерландов прибегли к своему излюбленному приему выдвижения необоснованных и клеветнических обвинений. Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ", - говорится на сайте МИД РФ.
В начале декабря минувшего года власти Нидерландов обвинили двух российских дипломатов в шпионаже и объявили их персонами нон грата. Утверждалось, что дипломатический статус россиян был прикрытием, а на самом деле они были офицерами Службы внешней разведки, - передает РИА Новости.
При этом никаких доказательств противоправных действий дипломатов нидерландская сторона не представила, - заявили в российском посольстве.