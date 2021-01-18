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Россия вышлет двух сотрудников посольства Нидерландов

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#Нидерланды #Россия #политика

Временный поверенный в делах посольства Нидерландов вызван в МИД России, ведомство объявило двух сотрудников дипломатического ведомства персонами нон грата.

В этот понедельник, 18 января 2021 года в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Королевства Нидерландов в РФ Й.Рейнтьес, которому заявлен решительный протест в связи с безосновательным объявлением «persona non grata» в декабре 2020 г. двух дипломатических сотрудников Посольства России в Нидерландах за якобы деятельность, «несовместимую с их дипломатическим статусом», - говорится на официальном сайте МИД РФ.

Представителю Посольства Нидерландов объявлено, что наша страна, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из России двух дипломатических сотрудников Посольства Нидерландов в Москве. Они должны будут покинуть территорию РФ в двухнедельный срок.

"В очередной раз власти Нидерландов прибегли к своему излюбленному приему выдвижения необоснованных и клеветнических обвинений. Этот недружественный и провокационный шаг, а также новый виток антироссийской истерии, организованный Гаагой при помощи проправительственных СМИ, продемонстрировали отсутствие в голландских властных кругах здравого смысла и понимания реальных проблем в рамках российско-нидерландских отношений, сохранение тенденции к дальнейшему преднамеренному подрыву их основ", - говорится на сайте МИД РФ.

В начале декабря минувшего года власти Нидерландов обвинили двух российских дипломатов в шпионаже и объявили их персонами нон грата. Утверждалось, что дипломатический статус россиян был прикрытием, а на самом деле они были офицерами Службы внешней разведки, - передает РИА Новости.

При этом никаких доказательств противоправных действий дипломатов нидерландская сторона не представила, - заявили в российском посольстве.
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#Нидерланды #Россия #политика

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