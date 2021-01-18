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В Липецкой области карантин объявлен в 15 классах 4 школ

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#школа #детский сад #карантин
В Липецкой области карантин объявлен в 15 классах 4 школ

Полностью закрытых на карантин школ нет.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 18 января, все школы региона работают в штатном режиме, из-за превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ в четырёх школах Задонского, Добринского,Тербунского и Елецкого районов закрыты 15 классов, 234 ученика обучаются дистанционно. Полностью закрытых на карантин школ в нашем регионе нет.

В связи с заболеваемостью дошкольников острыми респираторными вирусными инфекциями закрыты два детских сада в Краснинском районе. В общей сложности 27 воспитанников находятся под присмотром родителей.

Как сообщает пресс-служба администрация Липецка, в областном центре ни один класс липецких школ не перешёл на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Всего на больничном находятся 3,6% учащихся или 2092 человека. Среди педагогов также есть заболевшие – 3% от общего числа, или 93 специалиста.  
 
Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%. Кроме того, родители учеников в любой момент могут перевести своего ребенка на удалённое обучение, для этого необходимо написать соответствующее заявление в школу.
 
Детские сады в Липецке также работают в штатном режиме, закрытых групп нет. 
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#школа #детский сад #карантин

Комментарии (1)

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цирк

34 минуты назад
может тем, кто сидит дома и не в силах посещать занятия-лень- открыть другие школы, по изучению вреда махорки и сквернословия и пользы пива , моему мнению посещаемость придет в норму-148 процентов
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