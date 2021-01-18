В Липецкой области карантин объявлен в 15 классах 4 школ

Полностью закрытых на карантин школ нет.

В связи с заболеваемостью дошкольников острыми респираторными вирусными инфекциями закрыты два детских сада в Краснинском районе. В общей сложности 27 воспитанников находятся под присмотром родителей.





Как сообщает пресс-служба администрация Липецка, в областном центре ни один класс липецких школ не перешёл на дистанционное обучение в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Всего на больничном находятся 3,6% учащихся или 2092 человека. Среди педагогов также есть заболевшие – 3% от общего числа, или 93 специалиста.



Напомним, что по распоряжению главного санитарного врача региона, на недельное дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%. Кроме того, родители учеников в любой момент могут перевести своего ребенка на удалённое обучение, для этого необходимо написать соответствующее заявление в школу.



Детские сады в Липецке также работают в штатном режиме, закрытых групп нет.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 18 января, все школы региона работают в штатном режиме, из-за превышения эпидемического порога заболеваемости ОРВИ в четырёх школах Задонского, Добринского,Тербунского и Елецкого районов закрыты 15 классов, 234 ученика обучаются дистанционно. Полностью закрытых на карантин школ в нашем регионе нет.