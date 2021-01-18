В России
34 минуты назад
В России стартует массовая вакцинация
Сегодня, 18 января, по всей стране начинается массовая вакцинация против коронавируса.
Массовая вакцинация против новой коронавирусной инфекции всех желающих россиян стартует в стране с сегодняшнего понедельника, 18 января.
Граждане всех категорий могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".
Перейти от начавшейся 10 декабря 2020 года масштабной вакцинации, в ходе которой возможность привиться получили отдельные категории людей, в числе которых были медики, учителя, люди с хроническими заболеваниями и некоторые другие категории граждан, к массовой 13 января поручил глава государства Владимир Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с инфекцией, заявила, что к переходу от масштабной к массовой вакцинации в стране с 18 января все готово.
Примерно 2,1 млн доз вакцины от коронавируса поступит в гражданский оборот до конца января, - заверила Голикова. По ее словам, наша страна обладает ресурсами для бесплатной вакцинации населения от коронавируса вне зависимости от уровня популяционного иммунитета. Главное, чтобы россияне выразили желание прийти на прививку, а также "соблюдать те меры собственной безопасности, которые чрезвычайно важны, особенно в сегодняшних условиях", и не пренебрегать ими, - сказала вице-премьер.
Вакцинация от коронавируса в России должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона, при этом, в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны, - добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Сейчас в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса - "Спутник V", разработанная институтом Гамалеи, а также "Эпиваккорона", разработанная научным центром "Вектор". Еще одна вакцина создана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, - передает ТАСС.
Вакцинация россиян от коронавируса проводится бесплатно и на добровольной основе. В ходе клинических испытаний наши вакцины показали эффективность выше 90%, - передает REGNUM.
Граждане всех категорий могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".
Перейти от начавшейся 10 декабря 2020 года масштабной вакцинации, в ходе которой возможность привиться получили отдельные категории людей, в числе которых были медики, учителя, люди с хроническими заболеваниями и некоторые другие категории граждан, к массовой 13 января поручил глава государства Владимир Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с инфекцией, заявила, что к переходу от масштабной к массовой вакцинации в стране с 18 января все готово.
Примерно 2,1 млн доз вакцины от коронавируса поступит в гражданский оборот до конца января, - заверила Голикова. По ее словам, наша страна обладает ресурсами для бесплатной вакцинации населения от коронавируса вне зависимости от уровня популяционного иммунитета. Главное, чтобы россияне выразили желание прийти на прививку, а также "соблюдать те меры собственной безопасности, которые чрезвычайно важны, особенно в сегодняшних условиях", и не пренебрегать ими, - сказала вице-премьер.
Вакцинация от коронавируса в России должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона, при этом, в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны, - добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Сейчас в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса - "Спутник V", разработанная институтом Гамалеи, а также "Эпиваккорона", разработанная научным центром "Вектор". Еще одна вакцина создана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, - передает ТАСС.
Вакцинация россиян от коронавируса проводится бесплатно и на добровольной основе. В ходе клинических испытаний наши вакцины показали эффективность выше 90%, - передает REGNUM.