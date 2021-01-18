В Липецкой области топливо подорожало примерно на 1%

Мониторинг цен продолжается.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, на 14 января средние розничные цены на бензин и дизельное топливо с 31 декабря 2020 года увеличились у одной компании, работающей в Липецкой области, на 0,8 %, у другой на дизельное топливо - на 1,2 %.



- Федеральная антимонопольная служба в настоящее время не видит предпосылок для роста цен на нефтепродукты выше инфляции, - отметили в Липецком УФАС.



В ФАС связывают рост цен на нефтепродукты с тем, что перед «длинными выходными» рынок традиционно пытается пополнить свои запасы для стабильного обеспечения потребностей внутреннего спроса. А после выхода из «длинных выходных» в начале торговых сессий также возникает естественный повышенный спрос на нефтепродукты в связи необходимостью возобновления запасов, затраченных в период праздников.



- Ситуация повышенного спроса в эти периоды является объективной и прогнозируемой, - отмечают в пресс-службе ФАС России. -. Вместе с тем, произошло незначительное падение предложения, что так же оказало влияние на ситуацию на рынке в части временного повышения оптовых цен на нефтепродукты. При этом ФАС России в настоящее время не видит предпосылок для роста цен выше инфляции в розничном сегменте рынка. Касательно оптового сегмента рынка ожидается, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и наступит период поступательного наращивания объемов продаж нефтепродуктов на бирже. Также напоминаем, что Правительством РФ был принят демпфирующий механизм, который позволяет стабилизировать внутренние розничные цены на нефтепродукты и снизить давление на них со стороны мировых цен на нефть. При высоких мировых ценах государство компенсирует нефтяным компаниям недополученную прибыль при поставках автомобильных бензинов и дизельного топлива на внутренний рынок. Если мировые цены падают, и экспортная цена на нефтепродукты становится ниже условной внутренней, уже компании возвращают разницу между этими ценами в бюджет. Средства направляются на поддержание стабильности экономики.

