Экономика

49 минут назад

В Липецкой области топливо подорожало примерно на 1%

7 328
#цены #бензин
1
В Липецкой области топливо подорожало примерно на 1%

Мониторинг цен продолжается.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, на 14 января средние розничные цены на бензин и дизельное топливо с 31 декабря 2020 года увеличились у одной компании, работающей в Липецкой области, на 0,8 %, у другой на дизельное топливо - на 1,2 %.

- Федеральная антимонопольная служба в настоящее время не видит предпосылок для роста цен на нефтепродукты выше инфляции, - отметили в Липецком УФАС.

В ФАС связывают рост цен на нефтепродукты с тем, что перед «длинными выходными» рынок традиционно пытается пополнить свои запасы для стабильного обеспечения потребностей внутреннего спроса. А после выхода из «длинных выходных» в начале торговых сессий также возникает естественный повышенный спрос на нефтепродукты в связи необходимостью возобновления запасов, затраченных в период праздников.

- Ситуация повышенного спроса в эти периоды является объективной и прогнозируемой, - отмечают в пресс-службе ФАС России. -. Вместе с тем, произошло незначительное падение предложения, что так же оказало влияние на ситуацию на рынке в части временного повышения оптовых цен на нефтепродукты. При этом ФАС России в настоящее время не видит предпосылок для роста цен выше инфляции в розничном сегменте рынка. Касательно оптового сегмента рынка ожидается, что в ближайшее время ситуация стабилизируется и наступит период поступательного наращивания объемов продаж нефтепродуктов на бирже. Также напоминаем, что Правительством РФ был принят демпфирующий механизм, который позволяет стабилизировать внутренние розничные цены на нефтепродукты и снизить давление на них со стороны мировых цен на нефть. При высоких мировых ценах государство компенсирует нефтяным компаниям недополученную прибыль при поставках автомобильных бензинов и дизельного топлива на внутренний рынок. Если мировые цены падают, и экспортная цена на нефтепродукты становится ниже условной внутренней, уже компании возвращают разницу между этими ценами в бюджет. Средства направляются на поддержание стабильности экономики.
7 328
#цены #бензин
1

Комментарии (7)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Перри Мейсон

5 минут назад
Невидимая рука рынка, че..
ответить

житель

21 минуту назад
Ну так нефть дорожает.
ответить

Переход рынка

23 минуты назад
Для нашего мэры и всего его окружения это незаметно, ей непонятны причины нашего не довольства
ответить

Артурчик

29 минут назад
Цены вырасли на все в разы. Антимонипольная служба ничего не видит. Так должно и быть.
ответить

Угу

33 минуты назад
Скромность нашего простолюдина и его молчание украшает жизнь!Жизнь других.
ответить

Вася

35 минут назад
Что-то маловато!!!надо было сразу процентов на 100 а может и 200!!!чё мелочиться!!!мы всё стерпим!!!наверное))))))))
ответить

Угу

41 минуту назад
Незаметно так почти на рубль, и ещё подорожает!несколько раз. Ну нам не привыкать, успокоительное прививки уже скоро
ответить

Еще в рубрике

Липецкая область вошла в Топ-15 регионов по уровню развития содействию конкуренции
#УФАС
5
Липецкая область вошла в Топ-15 регионов по уровню развития содействию конкуренции

30.12.2020 13:26

Экономика
В Липецкой области заметно подорожал хлеб
#хлеб #цены #торговля
167
В Липецкой области заметно подорожал хлеб

22.12.2020 15:09

Общество
Липецкая область сократила госдолг на 3,7 миллиарда рублей
#госдолг
1
Липецкая область сократила госдолг на 3,7 миллиарда рублей

22.12.2020 08:40

Экономика
Липчане задолжали банкам 6 миллиардов рублей розничных кредитов
#долги #кредиты
40
Липчане задолжали банкам 6 миллиардов рублей розничных кредитов

21.12.2020 15:30

Общество
Розничная торговля теряла из-за экономии на непродовольственных товарах
#торговый оборот
1
Розничная торговля теряла из-за экономии на непродовольственных товарах

18.12.2020 08:41

Экономика
«Новый год в Простоквашино»: в Липецкой области заметно выросла стоимость аренды загородных домов
#Новый год #недвижимость
3
«Новый год в Простоквашино»: в Липецкой области заметно выросла стоимость аренды загородных домов

16.12.2020 09:09

Экономика