Погода в Липецке

32 минуты назад

В Липецкой области ночью похолодает до -26

5 564
В Липецкой области ночью похолодает до -26

В ближайшие сутки Липецкая область окажется в тылу циклона, пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов мороза, что на 9-10 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами слабый снег, днем повсеместно небольшой снег. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 21 до 26 градусов мороза, днем будет от 13 до 18 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый, а днем небольшой снег. Температура ночью составит от 23 до 25 градусов мороза, днем ожидается от 16 до 18 градусов мороза.

18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.
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Комментарии (5)

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Вася

2 минуты назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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Александр Киянский

12 минут назад
Вот это морозы!
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молодой тупняк

14 минут назад
Прекрасная погода!
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777

25 минут назад
Собачий холод.
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синоптик

30 минут назад
как бы никто не замерз.....
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