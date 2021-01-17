В Липецкой области ночью похолодает до -26

В ближайшие сутки Липецкая область окажется в тылу циклона, пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов мороза, что на 9-10 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами слабый снег, днем повсеместно небольшой снег. Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 21 до 26 градусов мороза, днем будет от 13 до 18 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый, а днем небольшой снег. Температура ночью составит от 23 до 25 градусов мороза, днем ожидается от 16 до 18 градусов мороза.



18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.