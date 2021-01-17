32 минуты назад
В Липецкой области ночью похолодает до -26
В ближайшие сутки Липецкая область окажется в тылу циклона, пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов мороза, что на 9-10 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью слабый, а днем небольшой снег. Температура ночью составит от 23 до 25 градусов мороза, днем ожидается от 16 до 18 градусов мороза.
18 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 35 градусов мороза.
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