Общество

сегодня, 12:51

Группа жителей Липецка намерена инициировать референдум о возвращении бесплатного транспорта

57 1226
#транспорт
6
Группа жителей Липецка намерена инициировать референдум о возвращении бесплатного транспорта

Соответствующее обращение липчане отправят в горизбирком.

Сегодня группа общественников в одном из кафе Липецка составила текст обращения в городскую избирательную комиссию, требуя проведения референдума по возвращению бесплатного для пассажиров общественного транспорта.

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- Провести такой референдум возможно, но крайне затруднительно, - говорит один из подписантов такого обращения в горизбирком Александр Григорьев. - Законодательством на этом пути создано специально много рогаток. Например, сначала горизбирком должен разрешить создание инициативной группы по проведению такого референдума. Потом эта группа должна собрать 15 тысяч подписей горожан в его поддержку. Если референдум состоится, то на него должно прийти более половины избирателей, и более половины его участников должны согласиться с возвращением бесплатного для липчан пассажирского транспорта.


57 1226
#транспорт
6

Комментарии (57)

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Россия !

2 минуты назад
Феодальное, крепостное государство !
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Наивные!!!

14 минут назад
У власти стоят менеджеры,поэтому,во главе угла деньги, а вы о чем-то бесплатном.
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Гость

15 минут назад
За чей счёт банкет?
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Я за

21 минуту назад
Поддержим!!!
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cta

21 минуту назад
В Таллине отменили плату за проезд из-за особенностей тамошнего законодательства. Для того, чтобы народ перестал жить в пригородах, а перебирался в город, и платил налоги в городе.
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Terleev

24 минуты назад
Транспорт не должен быть бизнесом
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гость

26 минут назад
Николай, а ты грустный ,воду только пьёшь ?
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гость

27 минут назад
страна для народа, а не для буржуев, ты ошибся адресом ,власти виноваты в платном проезде, власти !
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Николай

29 минут назад
Смешные люди, и что только они пили в кафе?
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страна для народа, а не для буржуев

32 минуты назад
ещё бесплатные квартиры с ЖКХ по 3 руб., бесплатную медицину, образование и снижения пенсионного возраста на 5 лет.
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