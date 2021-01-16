Группа жителей Липецка намерена инициировать референдум о возвращении бесплатного транспорта

Соответствующее обращение липчане отправят в горизбирком.

Сегодня группа общественников в одном из кафе Липецка составила текст обращения в городскую избирательную комиссию, требуя проведения референдума по возвращению бесплатного для пассажиров общественного транспорта.- Провести такой референдум возможно, но крайне затруднительно, - говорит один из подписантов такого обращения в горизбирком Александр Григорьев. - Законодательством на этом пути создано специально много рогаток. Например, сначала горизбирком должен разрешить создание инициативной группы по проведению такого референдума. Потом эта группа должна собрать 15 тысяч подписей горожан в его поддержку. Если референдум состоится, то на него должно прийти более половины избирателей, и более половины его участников должны согласиться с возвращением бесплатного для липчан пассажирского транспорта.