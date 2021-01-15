У победы много отцов: в ДЮСШ-4 Липецка тренеры делят чемпионку России

Сама юная спортсменка хочет тренироваться у того, кто возвел ее на пьедестал почета, но в спортивной школе на девочку - другие виды.

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Большой спорт состоит из побед, поражений и скандалов. То, что случилось в ДЮСШ-4 Липецка, где детей учат настольному теннису, лишь подтверждает эту простую истину.В 2019 году школьница Олеся Богданова заняла первое место в чемпионате области. Как говорит сама девочка, под руководством молодого тренера Сергея Сергатюка. Но соответствующим дипломом наградили другого тренера детско-юношеской спортивной школы, которая, конечно, также приложила руку к появившимся у юной спортсменки навыкам. Потом в жизнь Олеси случился крутой поворот - в декабре того же года во время удаления опухоли на ноге хирург повредил один из нервов. Так девочка стала инвалидом. К счастью, это не приковало ее к коляске или к костылям, но подворачивающаяся во время тренировок нога поставила крест на ее спортивном будущем.Десятиклассница не впала в отчаяние. Поддерживаемая семьей и тренером Сергатюком, Олеся решила штурмовать паралимпийские вершины в любимом виде спорта. Тренируясь параллельно и в ДЮСШ-4, и в областной спортивно-адаптивной школе (ОСАШ), куда ее тренер устроился на полставки, Олеся осенью прошлого года выигрывает в Чебоксарах чемпионат России, получая медаль и диплом за подписью министра спорта РФ Олега Матыцина. Соответственно, такой же диплом получает и Сергей Сергатюк.Победе 16-летней девочки были рады и в ОСАШ, и в ДЮСШ-4. Но эйфория была недолгой.- Настольный теннис в Липецкой области - фактически семейное дело. Так, глава этой семьи является президентом областной федерации. Его жена занимает административную должность в ДЮСШ-4. Их дочь - тренер этой же спортивной школы, а также на полставки - главный тренер области по бадминтону, настольному и большому теннису. В ДЮСШ тренером по настольному теннису числится и зять главы этого клана. Возможно, из-за какой-то обиды на то, что успех Олеси связан со мной, в ДЮСШ распустили слухи о моем с ней сожительстве. Администратор школы даже позвонила по этому поводу моей жене, - говорит Сергей Сергатюк.Мама оболганной девочки в порыве эмоций собралась написать заявление в правоохранительные органы о привлечении распространяющего эти слухи человека к ответственности за клевету. Но тренер после совета священника попросил маму подростка, Анну Богданову, этого не делать.На этом история не закончилась. Олеся категорически отказалась заниматься у кого-либо, кроме Сергея Сергатюка, хотя Богдановых убеждали тренироваться у другого специалиста, мастера спорта Лианы Лукьянчиковой, члена той самой знаменитой династии теннисистов. По словам Сергея Сергатюка, Лукьянчикову даже премировали за чемпионство Олеси, хотя как инвалида та девочку не тренировала. Не захотела школьница заниматься у Лукьянчиковой даже при условии ее перехода в ОСАШ. В итоге не внявшую уговорам школьницу, как утверждает Сергатюк, отчислили из ДЮСШ-4 приказом. По причине ее инвалидности.- Чтобы придать вес этому документу, из ДЮСШ-4 вместе с Олесей отчислили еще одного ребенка-инвалида. Будто бы они по состоянию здоровья не могут тренироваться со здоровыми людьми, - говорит Сергей Сергатюк.Хорошо хоть, что подростка, чемпионку России, приютили в ОСАШ, где ее как спарринг-партнер продолжил тренировать 33-летний Сергей Сергатюк.- Дочери нравится заниматься с Сергеем Николаевичем, и в этом, как оказалось, проблема, - вздыхает мама девочки.Сама Олеся считает, что в Липецкой области ей фактически закрыт путь совершенствования спортивного мастерства. Она хочет тренироваться у одного тренера, а не у «того, кто ее не может ничему научить и считает своей собственностью»:- То, что я стала чемпионкой России среди взрослых - не их заслуга! - говорит девочка.Тренер чемпионки России считает, что клановость губит таланты. Более того, он обвиняет администратора ДЮСШ-4 в коррупции.- Приведу только два примера. Первый - в конце недели в ДЮСШ-4 обычные тренировки объявляются соревнованиями. С родителей детей собирают по сто рублей. На счета спортшколы эти деньги не попадают. Куда же уходят по 2000-3000 рублей таких сборов? Второй - в ДЮСШ-4 фиктивно принимают на работу «мертвые души». Я это знаю из своего примера. Меня спросили, хочу ли я на полставки работать методистом? Конечно, да. После этого через месяц мне на карточку пришли пять тысяч рублей. За что? Ни за что! Эти деньги я должен был перевести по указанному мне счету другому человеку. Поняв, что это незаконно, я написал заявление об уходе с должности методиста, - говорит Сергей Сергатюк.Тренер говорит, что так больше продолжаться не может. Поэтому он и Богдановы решили придать этой истории огласку. На этой неделе они попали на прием депутата Госдумы от ЛДПР Никиты Березина, который пообещал поставить в известность о том, что происходит, Генеральную прокуратуру и федерацию настольного тенниса России. На следующей неделе Сергей Сергатюк собирается отнести в областную прокуратуру заявление о всех с его точки зрения нарушениях закона со стороны руководства ДЮСШ-4.К сожалению, от комментариев по этой ситуации отказались в ДЮСШ-4. Начальник областного управления физической культуры и спорта Михаил Маринин сообщил GOROD48 о начавшейся проверке этой истории:- Главное, чтобы от всего этого не пострадали интересы несовершеннолетней спортсменки!- Нам стало известно о конфликте между тренерами от директора спортивной школы. По данному факту было принято решение провести внутреннюю проверку. Как только она закончится, будут сделаны соответствующие выводы. И если нужно, будут приняты кадровые решения, - сообщила GOROD48 председатель департамента по физической культуре и спорту мэрии Липецка Александра Кузнецова.А вот какую оценку тому, что произошло, дал экс-начальник областного управления физической культуры и спорта, а ныне директор областной спортивно-адаптивной школы Владимир Дементьев:- По моему убеждению, ни Олесю, ни Артема руководство ДЮСШ-4 не имело права отчислять из секции. Это хорошая молодежь, энтузиасты своего дела, ответственно относящиеся к тренировкам. Они могли бы заниматься и там, и у нас. Поэтому все дело, конечно, в конфликте тренеров, который не сумели погасить руководители ДЮСШ-4.