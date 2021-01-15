В Липецке сгорел «SsangYong», внедорожник могли поджечь

Сегодня ночью на улице Неделина у дома 41 загорелся автомобиль «SsangYong».



В МЧС обратилась владелица машины и сообщила о пожаре. На улицу Неделина выехало одно отделения пожарных. К их прибытию автомобиль горел открытым пламенем, огонь успел уничтожить моторный отсек и сгораемые узлы машины.



- По факту пожара проводится административное расследование, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. – Рассматривается несколько причин возгорания, в том числе поджог.



