Происшествия

сегодня, 11:06

В Липецке сгорел «SsangYong», внедорожник могли поджечь

6 1562
#поджог
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Сегодня ночью на улице Неделина у дома 41 загорелся автомобиль «SsangYong».

В МЧС обратилась владелица машины и сообщила о пожаре. На улицу Неделина выехало одно отделения пожарных. К их прибытию автомобиль горел открытым пламенем, огонь  успел уничтожить моторный отсек и сгораемые узлы машины.

- По факту пожара проводится административное расследование, - сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области. – Рассматривается несколько причин возгорания, в том числе поджог.

6 1562
#поджог
1

Комментарии (6)

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Александр

9 минут назад
Вот Нива и уаз вот это точно сараи, недоделанные ржавые корыта. В них даже чувствуешь себя ущербно
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Просто проходил мимо

16 минут назад
В последнее время, почему-то стало совсем не жалко, этих бедолаг со своими брошенными во дворах автомобилями. Ну нет у людей денег ни на достойное хранение ,содержание и даже на бензин (заливают по 5-10 литров много раз видел) . Ходили бы пешком а на работу на общественом транспорте .Глядиш и пробок в городе было бы меньше ,да и здоровья и денег больше.
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Для город48

20 минут назад
Внедорожники - это Нива и УАЗ, а остальное недоприводные колесные сараи с клиренсом меньше, чем у ВАЗ-2109
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Говорят,

37 минут назад
Сайг Йонг не Китай, а Корея.
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Вальяжный автогаражевладелец

сегодня, 11:27
Добро пожаловать на парковку у родного подъезда
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Говорят

сегодня, 11:20
Что все китайские машины на морозе загораются.
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