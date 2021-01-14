Полтора десятка улиц Липецка останутся без света

15 января полностью или частично без света останутся полтора десятка улиц Липецка.

15 января с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора улицы Кирова – ЛГЭК будет вести аварийные ремонтные работы по устранению утечки на водоводе по адресу улица Кирова, 17. Воду для питья и хозяйственных нужд подвезут по заявкам потребителей.



С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по улице Ударников, а также частный сектор улиц Ново-Весовой, Ударников и СНТ «Горняк».



С 14:00 до 16:00 не будет света в домах №№ 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 16/1, 19/3 по улице Звездной, №№ 47/3, 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 51 по улице Космонавтов, № 8/2 по улице Филипченко. Также с 14:00 до 16:00 обесточат дома №№ 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 по улице Писарева и дома частного сектора улиц Добровского, Железногорской, Патриотической, Светлова, Грязинской, Ярославской, Бурлакова, Тихой, Писарева.



Все отключения связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.

