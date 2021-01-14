Общество

58 минут назад

В липецких говяжьих сосисках нашли ДНК свиньи и кукурузы

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#сосиски #экспертиза
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В липецких говяжьих сосисках нашли ДНК свиньи и кукурузы

За нарушение технического регламента предприятие оштрафовали на 150 000 рублей.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в адрес задонского мясоперерабатывающего комплекса. Во время проверки продукции предприятия были выявлены нарушения, компанию привлекли к ответственности по ч.15 ст.19.5 КоАП — невыполнение предписания.

Как указано в материалах суда, сотрудники Россельхознадзора в августе 2020 года отправили на экспертизу продукцию мясоперерабатывающего комплекса — говяжьи сосиски. Во время исследования товара в сосисках нашли каррагинан (полисахарид красных водорослей), крахмал, ДНК кукурузы, ДНК свиньи. Информации об этих ингредиентах на упаковке сосисок не оказалось. Специалисты пришли к выводу, что товар не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». На основе выводов экспертов, специалисты Россельхознадзора выдали комбинату предписание об устранении нарушения. Предприятие требование не исполнило, на МПК оформили протокол. Представители Россельхознадзора были вынуждены обратиться в суд.

Арбитражный суд оценил доводы сторон и пришел к выводу о наличии административного нарушения: спорными сосисками кормили пациентов больницы, а отсутствие полной информации о составе продукта могло негативно сказаться на их здоровье. Ввиду того, что к моменту судебного разбирательства МПК исправил нарушение, предприятию назначили штраф ниже минимальной санкции. Комбинату придется заплатить 150 000 рублей.
11 1354
#сосиски #экспертиза
1

Комментарии (11)

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Перри Мейсон

14 минут назад
При коммунистах такой фигни не было
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Викторм

30 минут назад
Драть надо нещадно за такие выходки...
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Добрый Санитар

32 минуты назад
Интересно, а что вы ожидали там увидеть?
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Серый

35 минут назад
А в сосиськах ещё и мясо есть?
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Житель Липецка

35 минут назад
Под суд надо руководителей за то что гробят людей.--а им штраф копеечный.
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valerafromsplus

43 минуты назад
Трупятина, да на это даже смотреть, уже тошнит!
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Город

51 минуту назад
В нормальной стране такого производителя давно бы закрыли, да ещё и засудили.
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Бюджетник

51 минуту назад
Ура, хорошие сосиски надо брать. Там свинья присутствовала
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Липчанин

52 минуты назад
Кило говядины стоит оптом 300 рублей, то какая цена должны быть в говяжих сосиськах. Единственно они могут быть говяжими, по эти ценам, если они будут делаться на 100% из говяжей шкуры
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Трупятина

53 минуты назад
Как это можно жрать, в голове не укладывается!
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