Общество

8 минут назад

«Умный» светофор на проспекте Победы вышел из строя

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#светофоры

Жители Липецка обратили внимание на рассинхронизацию светофорного объекта у дома № 72 по проспекту Победы.

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Во время реконструкции проспекта здесь были установлены абсолютно новые светофоры. Еще в конце прошлого года председатель департамента Дорожного хозяйства и благоустройства Липецка Николай Дергунов рассказал GOROD48, что сотрудники Центра организации дорожного движения, подразделения муниципального предприятия «Липецкгорсвет», налаживают связь между главным сервером и светофорами на второй части проспекта Победы. После того, как все светофоры окажутся синхронизированы, начнется налаживание «зеленой волны». Но вчера сотрудники Центра столкнулись с проблемой.

- Произошло отключение светофорного объекта, - рассказали в пресс-службе мэрии Липецка. - После подключения к Интернету светофоры перестали работать синхронно. Из-за технической проблемы восстановить корректную работу сразу не удалось. До конца дня инженеры должны устранить проблему.
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#светофоры

Комментарии (1)

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электорат

2 минуты назад
Я думаю,что это вандалы.
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