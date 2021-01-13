Общество

сегодня, 18:10

На улице Баумана сегодня заработал первый «умный светофор»

6 848
#дорога #благоустройство
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На улице Баумана сегодня заработал первый «умный светофор»

Проблему пробок в часы пик на Баумана обещают окончательно решить к конку января.

На недавно открытой после ремонта улице Баумана в Липецке сегодня заработал первый «умный светофор». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии, днём в ручном режиме был настроен светофор, установленный на пересечении Заводской и Ушинского. Все умные светофоры заработают к концу января, как это вчера озвучил первый вице-мэр Константин Востриков.

- Если говорить о жалобах жителей улицы Баумана и автомобилистов пробки, возникающие на дороге в часы-пик, то в течение двух недель все новые светофорные объекты заработают как умные. Как это произошло на проспекте Победы, где в часы-пик уже нет заторов. И на Баумана будет так же. Сейчас над проблемой «зеленой волны» работают специалисты Ростелекома. Кстати, уже сегодня будет отрегулирован светофор на перекрестке улиц Заводской и Ушинского, - отметил накануне Константин Востриков.

О первом заработавшем умном светофоре уже рассказал в соцсетях координатор партийного проекта "Безопасные дороги" депутат областного совета Андрей Трофименков.

- Специалисты настраивают в часы пиковой нагрузки транспорта «зеленую волну», - отметил депутат на своей странице " ВКонтакте". - В социальных сетях было много обращений от липчан по поводу некорректной работы светофоров на улице Баумана. В часы пик там образовывался затор. Мы отреагировали на эти жалобы и после общения с председателем департамента дорожного хозяйства на объект были направлены специалисты, которые настроили светофор.


6 848
#дорога #благоустройство
3

Комментарии (6)

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Леха

20 минут назад
Вот только зачем убрали кнопки со светофора. Допустим у "Владимира" не такой поток пешеходов что бы там светофор работал постоянно
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ять

21 минуту назад
Если прислониться к "умному" светофору, то и сам станешь немного умнее. В выходной возьму самогоночки и пойду к умняшке пообщаться на бруденшафт.
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Дафна

28 минут назад
Если жителям понравится умный светофор, то надо выдвигать его должность!
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Вика

42 минуты назад
весёлый, На Соборной и Советской.
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весёлый

47 минут назад
А неумный где мигает
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житель

49 минут назад
Ну хоть умные светофоры появились.а то достали тупые чиновники.
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