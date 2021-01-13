Общество
сегодня, 18:10
На улице Баумана сегодня заработал первый «умный светофор»
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Проблему пробок в часы пик на Баумана обещают окончательно решить к конку января.
На недавно открытой после ремонта улице Баумана в Липецке сегодня заработал первый «умный светофор». Как рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии, днём в ручном режиме был настроен светофор, установленный на пересечении Заводской и Ушинского. Все умные светофоры заработают к концу января, как это вчера озвучил первый вице-мэр Константин Востриков.
- Если говорить о жалобах жителей улицы Баумана и автомобилистов пробки, возникающие на дороге в часы-пик, то в течение двух недель все новые светофорные объекты заработают как умные. Как это произошло на проспекте Победы, где в часы-пик уже нет заторов. И на Баумана будет так же. Сейчас над проблемой «зеленой волны» работают специалисты Ростелекома. Кстати, уже сегодня будет отрегулирован светофор на перекрестке улиц Заводской и Ушинского, - отметил накануне Константин Востриков.
О первом заработавшем умном светофоре уже рассказал в соцсетях координатор партийного проекта "Безопасные дороги" депутат областного совета Андрей Трофименков.
- Специалисты настраивают в часы пиковой нагрузки транспорта «зеленую волну», - отметил депутат на своей странице " ВКонтакте". - В социальных сетях было много обращений от липчан по поводу некорректной работы светофоров на улице Баумана. В часы пик там образовывался затор. Мы отреагировали на эти жалобы и после общения с председателем департамента дорожного хозяйства на объект были направлены специалисты, которые настроили светофор.
- Если говорить о жалобах жителей улицы Баумана и автомобилистов пробки, возникающие на дороге в часы-пик, то в течение двух недель все новые светофорные объекты заработают как умные. Как это произошло на проспекте Победы, где в часы-пик уже нет заторов. И на Баумана будет так же. Сейчас над проблемой «зеленой волны» работают специалисты Ростелекома. Кстати, уже сегодня будет отрегулирован светофор на перекрестке улиц Заводской и Ушинского, - отметил накануне Константин Востриков.
О первом заработавшем умном светофоре уже рассказал в соцсетях координатор партийного проекта "Безопасные дороги" депутат областного совета Андрей Трофименков.
- Специалисты настраивают в часы пиковой нагрузки транспорта «зеленую волну», - отметил депутат на своей странице " ВКонтакте". - В социальных сетях было много обращений от липчан по поводу некорректной работы светофоров на улице Баумана. В часы пик там образовывался затор. Мы отреагировали на эти жалобы и после общения с председателем департамента дорожного хозяйства на объект были направлены специалисты, которые настроили светофор.
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