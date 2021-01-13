Общество
53 минуты назад
40-летняя женщина получила сертификат на материнский капитал на фиктивного ребёнка
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В Пенсионный фонд она предоставила поддельное свидетельство о рождении.
Прокуратура Правобережного района Липецка утвердила обвинительное заключение в отношении 40-летней женщины, подозреваемой сразу в двух эпизодах мошенничества. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, цыганка купила по объявлению в интернете у неустановленного лица поддельное свидетельство о рождении, после чего подала документы в УМФЦ России по Липецкой области для назначения ей ежемесячной выплаты на ребёнка и в Управление Пенсионного фонда России в Липецке на сертификат на материнский капитал.
В УМФЦ мошенницу «раскусили» сразу при проверке документов, а вот государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей женщине даже успели выдать.
Теперь женщину будут судить по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159.2 УК РФ - покушение на мошенничество при получении выплат в крупном размере и мошенничество при получении выплат в крупном размере. Цыганке грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей.
Добавим, что это уже не первый подобный случай в нашем регионе. В октябре прошлого года мы сообщали, что за аферу с выплатами на фиктивного младенца цыганку приговорили к году лишения свободы условно. Под суд многодетная цыганка попала по статье 159. 2 УК РФ («мошенничество при получении выплат»). Следствие выяснило, что имеющая четырех детей в возрасте от пяти до 13 лет женщина обзавелась поддельными документами - справкой о рождении в январе фиктивного сына Артемки. С липовыми справками аферистка в феврале пошла в липецкий МФЦ, где его сотрудники помогли малограмотной женщине написать сразу несколько заявлений на материальную помощь со стороны государства на общую сумму в 405 тысяч рублей. Но довести преступление до конца аферистке не удалось.
В УМФЦ мошенницу «раскусили» сразу при проверке документов, а вот государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей женщине даже успели выдать.
Теперь женщину будут судить по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 159.2 УК РФ - покушение на мошенничество при получении выплат в крупном размере и мошенничество при получении выплат в крупном размере. Цыганке грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 000 рублей.
Добавим, что это уже не первый подобный случай в нашем регионе. В октябре прошлого года мы сообщали, что за аферу с выплатами на фиктивного младенца цыганку приговорили к году лишения свободы условно. Под суд многодетная цыганка попала по статье 159. 2 УК РФ («мошенничество при получении выплат»). Следствие выяснило, что имеющая четырех детей в возрасте от пяти до 13 лет женщина обзавелась поддельными документами - справкой о рождении в январе фиктивного сына Артемки. С липовыми справками аферистка в феврале пошла в липецкий МФЦ, где его сотрудники помогли малограмотной женщине написать сразу несколько заявлений на материальную помощь со стороны государства на общую сумму в 405 тысяч рублей. Но довести преступление до конца аферистке не удалось.
564