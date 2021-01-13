59 минут назад
НЛМК повысит точность выполнения заказов за счет внедрения цифровой платформы планирования производства
Группа НЛМК приступила к промышленной эксплуатации комплекса цифровых решений по планированию производства Липецкой площадки, который позволит повысить точность выполнения заказов клиентов и обеспечить прозрачность их отслеживания, а также увеличить производительность производства.
«Новая цифровая платформа потребовала масштабной трансформации бизнес-процессов продаж, планирования, производства, логистики и ремонтов. В основе внедряемых решений лежат лучшие отраслевые практики, в том числе сквозное позаказное планирование с гарантией поставки с точностью до недели и ежедневной оптимизацией плана. В результате мы сможем обеспечить более высокую точность поставок, повысить конкурентные преимущества наших клиентов, а также увеличить объемы производства благодаря расшивке узких мест в технологической цепочке», - комментирует управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.
Общий объем инвестиций в комплекс цифровых решений составил более 1,2 млрд рублей.