НЛМК повысит точность выполнения заказов за счет внедрения цифровой платформы планирования производства

Группа НЛМК приступила к промышленной эксплуатации комплекса цифровых решений по планированию производства Липецкой площадки, который позволит повысить точность выполнения заказов клиентов и обеспечить прозрачность их отслеживания, а также увеличить производительность производства.

Комплекс обеспечивает реализацию на одной цифровой платформе функций приема заказа, назначения сроков его исполнения, календарного планирования и графикования производства. При поступлении нового заказа система автоматически рассчитывает время исполнения с учетом загрузки мощностей, оптимального графика использования оборудования и других факторов. Система будет интегрирована с личным кабинетом на сайте NLMK.shop: клиенты компании смогут следить за статусом и местонахождением заказа в реальном времени.



«Новая цифровая платформа потребовала масштабной трансформации бизнес-процессов продаж, планирования, производства, логистики и ремонтов. В основе внедряемых решений лежат лучшие отраслевые практики, в том числе сквозное позаказное планирование с гарантией поставки с точностью до недели и ежедневной оптимизацией плана. В результате мы сможем обеспечить более высокую точность поставок, повысить конкурентные преимущества наших клиентов, а также увеличить объемы производства благодаря расшивке узких мест в технологической цепочке», - комментирует управляющий директор НЛМК Вячеслав Воротников.



Общий объем инвестиций в комплекс цифровых решений составил более 1,2 млрд рублей.