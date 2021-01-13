В мире

48 минут назад

Американский ученый назвал запрещенные при лечении коронавируса лекарства

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#коронавирус

Есть опасные при лечении коронавирусной инфекции средства, которые не стоит принимать заболевшим.

Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати в штате Огайо Джошуа Шаффцин назвал препараты, от которых следует отказаться при коронавирусе, - пишет журнал Good Housekeeping.

Это противодиарейные препараты с лоперамидом и ингаляторы.

По его словам, лекарства, которые содержат лоперамид, сильно замедляют работу кишечника и мешают организму самостоятельно очиститься от бактерий и воспалений.

Насчет ингаляторов американский врач добавил, что в состав большинства из них входит фенилэфрин. Данное вещество может быть особенно вредным для людей с сердечно-сосудистыми проблемами. Шаффцин заявил, что они вызывают закрытие мелких кровеносных сосудов в носу, что для людей с высоким кровяным давлением может быть проблемой, потому что это приведет к закрытию сосудов и в других местах.

Ранее завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов назвал необходимые во время заболевания коронавирусом лекарства. Это жаропонижающие препараты и назальные капли. Он подчеркнул, что среди жаропонижающих лекарств стоит выбирать те, в которых содержится парацетамол, а не ибупрофен.

По его словам, самолечением заниматься ни в коем случае нельзя, это может только навредить, и не стоит покупать антибиотики и лечиться ими без назначения врача, не говоря уже о противовирусных препаратах, которые самостоятельно пить нельзя, поскольку они обладают массой нежелательных реакций и назначаться могут только под контролем специалиста, - передает РБК.
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#коронавирус

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