Происшествия

18 минут назад

Участников массовой драки у «Звездного» отпустили по домам

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#драка

ЧП случилось 2 января.

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2 января в Липецке у Дворца спорта «Звездный» подрались около десяти выходцев из Средней Азии. Свидетели столкновения вызвали полицейских, которые задержали четверых участников драки.

— Стороны конфликта не имеют претензий друг к другу, об этом они написали в объяснительных. Поэтому принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Несмотря на то, что на видеозаписи драки можно наблюдать, как двое мужчин упали на землю, медицинская помощь никому из участников конфликта не потребовалась. Задержанных отпустили.
317
#драка

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