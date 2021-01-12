Общество

сегодня, 12:51

Транспортный коллапс на улице Московской возник из-за аварии на электросетях

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#пробки
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Уже всё починили и светофоры заработали.

Сегодня в первой половине дня улица Московская в Липецке встала: не работали светофоры от кольца 9-го микрорайона до кольца Трубного завода. В соцсетях сразу же появились видео от недовольных водителей.

- Ситуация возникла из-за аварийного отключения электроэнергии, - пояснили в пресс-службе администрации Липецка. - Было кратковременное отключение, ЛГЭК быстро всё устранил, и теперь светофоры уже работают.

В пресс-службе ЛГЭК подтвердили, что светофоры не работали из-за аварии, но энергетики всё починили буквально в течение 15 минут.
3 1647
#пробки
4

Комментарии (3)

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Мимоходом

7 минут назад
А без светофора наши водятлы ездить разучились. Хотя и со светофором привыкли лезть, как им захочется.
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Смешной

15 минут назад
весёлый, а ваши с палочками забыли,как ими пользоваться для регулирования движения,умеют только стопорить.
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весёлый

сегодня, 13:19
а где наши с палочками
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