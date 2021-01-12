Транспортный коллапс на улице Московской возник из-за аварии на электросетях

Уже всё починили и светофоры заработали.

Сегодня в первой половине дня улица Московская в Липецке встала: не работали светофоры от кольца 9-го микрорайона до кольца Трубного завода. В соцсетях сразу же появились видео от недовольных водителей.



- Ситуация возникла из-за аварийного отключения электроэнергии, - пояснили в пресс-службе администрации Липецка. - Было кратковременное отключение, ЛГЭК быстро всё устранил, и теперь светофоры уже работают.



В пресс-службе ЛГЭК подтвердили, что светофоры не работали из-за аварии, но энергетики всё починили буквально в течение 15 минут.