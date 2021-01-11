В России

сегодня, 21:59

МФЦ начнут принимать оплату по QR-коду и выдавать биометрические загранпаспорта

110
#МФЦ
МФЦ начнут принимать оплату по QR-коду и выдавать биометрические загранпаспорта
Россияне начнут получать биометрические загранпаспорта и проводить оплату по QR-коду в центрах госуслуг в течение этого года. Такими планами в интервью «Известиям» поделился замминистра экономического развития Алексей Херсонцев. 

По его словам, оплата госпошлин с помощью QR-кода сегодня доступна в рамках экспериментального проекта, который идет только в Липецкой области. Суть «пилота» в том, что гражданин, приходя в центр «Мои документы», получает квитанцию с QR-кодом для оплаты. Далее с помощью мобильного приложения «Госуслуги» он его сканирует и вносит данные банковской карты, чтобы списались средства. В этом году проект планируется распространить на всю Россию. 

Выдача биометрических загранпаспортов должна была стартовать в 2020 году, но из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть на 2021-ый, отметил замминистра. В этом году планируется отладить механизм, чтобы впоследствии масштабировать выдачу загранпаспортов нового типа на всю страну. 
110
#МФЦ

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

ФАС предложила обязать мировые бренды помечать товары для РФ

55 минут назад

В России
Ученые нашли новый способ уничтожить коронавирус
#коронавирус
Ученые нашли новый способ уничтожить коронавирус

сегодня, 16:19

В России
Прививка от коронавируса станет доступна большему числу москвичей
#коронавирус #прививка
Прививка от коронавируса станет доступна большему числу москвичей

сегодня, 15:58

В России
Ученый заявил о риске существования российского штамма коронавируса
#коронавирус
Ученый заявил о риске существования российского штамма коронавируса

сегодня, 13:32

В России
Самая длинная рабочая неделя ждет россиян в феврале
#праздники
Самая длинная рабочая неделя ждет россиян в феврале

сегодня, 13:08

В России
Россиян могут лишать прав за три нарушения
#права
2
Россиян могут лишать прав за три нарушения

сегодня, 11:20

В России