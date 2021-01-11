Общество

43 минуты назад

Пять улиц частного сектора останутся без холодной воды

2 441
#отключения
Пять улиц частного сектора останутся без холодной воды
12 декабря с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители дома № 20 по улице Петра Смородина – цистерна с питьевой водой подъедет к дому. Холодную воду отключат жителям частного сектора улиц XX Партсъезда, Арктической, Дарвина, Маяковского, Красной – воду подвезут по указанным улицам.  

С 14:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 5 по улице Левобережной, а также в домах частного сектора этой же улицы.  

Отключения воды и света связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.  
2 441
#отключения

Комментарии (2)

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Житель частного сектора.

17 минут назад
Если у меня разморозится система засужу.
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Лгэк

21 минуту назад
Никак не угомонится. Ироды!
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