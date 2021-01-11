Пять улиц частного сектора останутся без холодной воды

12 декабря с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители дома № 20 по улице Петра Смородина – цистерна с питьевой водой подъедет к дому. Холодную воду отключат жителям частного сектора улиц XX Партсъезда, Арктической, Дарвина, Маяковского, Красной – воду подвезут по указанным улицам.



С 14:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 5 по улице Левобережной, а также в домах частного сектора этой же улицы.



Отключения воды и света связаны с аварийными ремонтными работами на сетях, сообщили в ЛГЭК.

