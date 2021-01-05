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27 минут назад

Российская сборная по хоккею поборется с финнами за третье место в молодежном чемпионате мира

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#хоккей

Игра состоится 6 января в 01:30 по московскому времени.

Российская сборная по хоккею встретится с командой Финляндии в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.

5 января в полуфинале наша сборная потерпела крупное поражение от канадцев со счётом 0:5, а Финляндия уступила США со счетом 3:4, - передает RT.

После проигрыша, который лишил Россию шансов побороться за золотые медали турнира, наша сборная ожидаемо столкнулась со шквалом критики, в том числе в соцсетях, - передает РИА Новости.

Россия и Финляндия поборются за третье место на МЧМ-2021. Игра состоится 6 января в 1:30 ночи по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная США по хоккею одолела Финляндию и сыграет с Канадой в финале МЧМ-2021.
46
#хоккей

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