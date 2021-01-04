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сегодня, 15:55

У липецких животных тоже Новый год

2 340
#Новый год #животные
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У липецких животных тоже Новый год

В карнавальные костюмы нарядили хомяков, котов, собак и даже лошадь.

В липецких социальных сетях набирает популярность флешмоб, посвященный встрече Нового года нашими питомцами. А группа « Елец. Новости города» даже обратилась к своим подписчикам с просьбой присылать фотографии нарядных питомцев «за столом, под ёлкой и в ёлке» и многие на этот клич охотно откликнулись.

И, судя по фото, животным тоже было весело. На кого-то примерили костюм Деда Мороза, на кого-то - северного оленя.

- Специально новогодний наряд для хомячка Снежка мы не шили, - рассказали GOROD48 хозяева хомячка. - На голову Снежку отлично подошёл колпак Санта Клауса из костюма для бутылки шампанского, купленного для украшения новогоднего стола.  

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Фото - vk.com
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#Новый год #животные
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Комментарии (2)

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молодой тупняк

18 минут назад
А я думал, Ха-ха-ха!
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А я думал

41 минуту назад
Вы про тех,кто пятый день через губу не переплюнет.
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