Общество
сегодня, 15:55
У липецких животных тоже Новый год
2 340
В карнавальные костюмы нарядили хомяков, котов, собак и даже лошадь.
В липецких социальных сетях набирает популярность флешмоб, посвященный встрече Нового года нашими питомцами. А группа « Елец. Новости города» даже обратилась к своим подписчикам с просьбой присылать фотографии нарядных питомцев «за столом, под ёлкой и в ёлке» и многие на этот клич охотно откликнулись.
И, судя по фото, животным тоже было весело. На кого-то примерили костюм Деда Мороза, на кого-то - северного оленя.
- Специально новогодний наряд для хомячка Снежка мы не шили, - рассказали GOROD48 хозяева хомячка. - На голову Снежку отлично подошёл колпак Санта Клауса из костюма для бутылки шампанского, купленного для украшения новогоднего стола.
Фото - vk.com
И, судя по фото, животным тоже было весело. На кого-то примерили костюм Деда Мороза, на кого-то - северного оленя.
- Специально новогодний наряд для хомячка Снежка мы не шили, - рассказали GOROD48 хозяева хомячка. - На голову Снежку отлично подошёл колпак Санта Клауса из костюма для бутылки шампанского, купленного для украшения новогоднего стола.
Фото - vk.com
2 340
молодой тупняк
А я думал