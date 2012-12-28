На фасадах домов закрасили более 50 надписей с рекламой наркотиков

Совместную акцию полиции и волонтёров приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом запрещенных веществ.

Волонтеры и активисты Молодежного правительства Липецка вместе с полицейскими закрасили более 50 надписей с рекламой наркотиков. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом запрещенных веществ.«До начала акции участники молодежного правительства обследовали и осматривали жилые дома в Октябрьском районе, выявляя запрещенные надписи. После, вооружившись баллончиками с краской, полицейские и добровольцы прошлись по улицам и закрасили более 50 надписей на фасадах жилых домов с контактами распространителей запрещенных веществ», — отметили в полиции.