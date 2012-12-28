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Ни машин, ни денег — бывший полицейский попал под уголовное преследование за обман десяти человек
Общество
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сегодня, 20:43
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На фасадах домов закрасили более 50 надписей с рекламой наркотиков
Совместную акцию полиции и волонтёров приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом запрещенных веществ.
«До начала акции участники молодежного правительства обследовали и осматривали жилые дома в Октябрьском районе, выявляя запрещенные надписи. После, вооружившись баллончиками с краской, полицейские и добровольцы прошлись по улицам и закрасили более 50 надписей на фасадах жилых домов с контактами распространителей запрещенных веществ», — отметили в полиции.
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