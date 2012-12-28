Крановщица из Липецка выполнила норматив мастера международного класса па пауэрлифтингу

А её товарищ по спортивному залу улучшил два рекорда Липецкой области.

В сумме это дало 342,5 кг и принесло Софии «бронзовую» медаль. Лучше неё среди 9-ти спортсменок выступили лишь чемпионка Юстина Бабаева из Приморского края – 368,5 и Алина Лебедева из Санкт-Петербурга – 359 кг.









Самые сильные барышни страны в лёгкой весовой категории



В столице Урала выступил и Станислав Титов в категории до 83 кг. В жите он осилил 157,5 кг, в тяге – 265, в приседании – 225, что дало сумму 667,5 кг. Результаты в сумме троеборья и в приседании стали новыми рекордами Липецкой области, а свое личное высшее достижение спортсмен превзошёл сразу на 20 (!) кг. Это позволило ему занять 11-е место. Победил здесь Константин Дунин (Москва/Хабаровский край) – 780 кг.











Титов (слева), Кузнецова и их тренер Аксёнов



23-летняя липчанка София Кузнецова блеснула силой в чемпионате России по пауэрлифтингу, который прошёл в Екатеринбурге.В самой лёгкой женской весовой категории до 47 кг липчанка показала результаты, которые могут показаться умопомрачительными. От груди она выжала штангу в полтора собственных веса – 70 кг, присела с весом 122, 5 кг, а в становой тяге осилила 155 кг.Но самое главное, что крановщица одного из липецких предприятий впервые в жизни выполнила норматив мастера спорта международного класса, превысив его сразу на 7,5 кило (норматив – 335 кг).Как рассказал GOROD48 тренер силачки и председатель Липецкого регионального отделения федерации пауэрлифтинга России Андрей Аксёнов, теперь для присвоения титула МСМК самой сильной девушке Липецка нужно подтвердить норматив ещё на одних соревнованиях. Возможно, это произойдёт осенью на одном из турниров.В соревнованиях в Екатеринбурге выступили 200 спортсменов из 58 регионов РФ.«Железные люди» Кузнецова и Титов тренируются в старом корпусе ЛГТУ, что на улице Интернациональной, 5А. Здесь расположена основная база федерации пауэрлифтинга Липецкой области